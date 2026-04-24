Посмотрели фильм «Викинг» и думаете, что знаете все о древних русичах? Эти 5 фактов о них удивят

Древняя Русь – это увлекательная и таинственная эпоха, полная неожиданных открытий для современного человека. Быт наших предков заметно отличался от нашего. Многие аспекты их повседневной жизни могут удивить нас. Давайте погрузимся в мир древних русичей и рассмотрим 5 интересных фактов об их жизни.

Многоэтажные здания в древнерусских городах

В отличие от распространенного мнения, древнерусские города не состояли только из одноэтажных зданий. В крупных городах, таких как Киев и Новгород, уже в X-XI веках строились многоэтажные дома.

Археологические исследования показывают, что некоторые здания достигали трех-четырех этажей. Эти дома принадлежали состоятельным гражданам и боярам. Исторические данные свидетельствуют, что в XIII веке в Новгороде около 15% зданий были двухэтажными, а 5% – трехэтажными и выше. В Киеве этот показатель был еще выше, достигая примерно 25%.

Разнообразие древнерусской кухни

Напротив стереотипа о простой и однообразной пище, кухня древних русичей была довольно разнообразной. В дополнение к привычным щам и кашам, в рационе наших предков были изысканные блюда из дичи, рыбы и даже экзотические продукты, привозимые из других стран.

Археологические находки и письменные источники показывают, что у зажиточных горожан Древней Руси XI-XIII веков насчитывалось до 60 разнообразных блюд, включая деликатесы, такие как павлины, фазаны и лебеди, разводимые специально для княжеского стола.

Грамотность

Уровень грамотности в Древней Руси был довольно высоким для своего времени. Археологические находки берестяных грамот в Новгороде и других городах подтверждают, что умение читать и писать было распространено не только среди элиты, но и среди простых людей, включая женщин и детей. Исследования показывают, что в XII-XIII веках около 20% горожан Новгорода были грамотными, что значительно выше, чем в Западной Европе, где уровень грамотности обычно не превышал 5-10%.

В Древней Руси существовала продвинутая система образования, особенно после принятия христианства. При монастырях и церквях открывались школы, где обучались не только будущие священники, но и дети из различных социальных слоев. Летописи сообщают, что уже в XI веке в Киеве в церковных школах обучалось не менее 400 учеников. К XIII веку в крупных городах Руси функционировало до 10-15 школ, где могли учиться как мальчики, так и девочки.

Дипломатия

Древняя Русь была тесно связана с другими культурами и государствами. Многие русичи, особенно из знати и купечества, владели несколькими языками, что было необходимо для торговли и дипломатических отношений. Исторические документы подтверждают, что в XII-XIII веках при дворах русских князей работало до 30% иностранцев, включая переводчиков, врачей и мастеров различных ремесел. Среди купцов крупных торговых городов, таких как Новгород и Киев, до 40% могли говорить на двух и более иностранных языках.

Эффективная система утилизации отходов

Вопреки распространенному мнению о антисанитарии средневековых городов, в Древней Руси существовала довольно эффективная система утилизации отходов. В крупных городах были специальные люди, отвечавшие за чистоту улиц, а также действовали правила по утилизации мусора. Археологические данные показывают, что в Новгороде XII-XIII веков на каждые 100 метров городской улицы приходилось в среднем 2-3 специализированные ямы для сбора отходов. В Киеве той же эпохи существовала система деревянных труб для отвода сточных вод, общая длина которой достигала нескольких километров.