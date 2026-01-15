Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»

Фильм «Служебный роман» давно разобрали на цитаты, но редко кто задумывается, где именно работали его герои. На экране мы видим обычное советское учреждение с кабинетами, приемной и бесконечными коридорами, в которых кипят служебные и личные драмы.

На самом деле у этого офиса есть вполне конкретные московские адреса. И у каждого героя — свое место в этом большом «рабочем мире».

Какое это было учреждение

По сюжету Калугина, Новосельцев и вся их компания работали в вымышленном Статистическом управлении. Это типичное советское ведомство, где считают, составляют отчеты и решают кадровые вопросы. Именно там разворачивается вся драма между сухой начальницей и неловким подчиненным.

Где снимали здание

Фасад «учреждения» взяли у доходного дома Хомякова на Петровке, 3/6. Это реальное дореволюционное здание, которое сегодня занимает Росморречфлот и ресторан. В фильме оно выглядело скромнее, без современных деталей, и отлично вписывалось в образ строгого советского офиса.

Где были кабинеты и коридоры

Все интерьеры — рабочие залы, приемная, кабинет Калугиной и Самохвалова — построили в павильонах «Мосфильма». Художники специально создали единое пространство, чтобы не было ощущения театральности. Благодаря этому офис получился живым и очень узнаваемым.

Та самая крыша с цветами

Сцены с растениями на крыше снимали в доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке. Когда-то там действительно был ресторан с видом на Москву. Сегодня подняться туда уже нельзя, но в фильме это место стало символом тишины и редких минут покоя.

Кто кем там работал

Калугина руководила всем управлением и сидела в отдельном кабинете. Новосельцев был старшим статистиком и работал в общем зале. Самохвалов — заместитель директора с отдельным кабинетом. Верочка встречала всех в приемной, а Рыжова и Бубликов находились среди остальных сотрудников, создавая тот самый шумный фон советского офиса.

