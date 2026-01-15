Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»

Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»

15 января 2026 17:00
Лия Ахеджакова в «Служебном романе»

У этого офиса есть вполне конкретные московские адреса.

Фильм «Служебный роман» давно разобрали на цитаты, но редко кто задумывается, где именно работали его герои. На экране мы видим обычное советское учреждение с кабинетами, приемной и бесконечными коридорами, в которых кипят служебные и личные драмы.

На самом деле у этого офиса есть вполне конкретные московские адреса. И у каждого героя — свое место в этом большом «рабочем мире».

Какое это было учреждение

По сюжету Калугина, Новосельцев и вся их компания работали в вымышленном Статистическом управлении. Это типичное советское ведомство, где считают, составляют отчеты и решают кадровые вопросы. Именно там разворачивается вся драма между сухой начальницей и неловким подчиненным.

Где снимали здание

Фасад «учреждения» взяли у доходного дома Хомякова на Петровке, 3/6. Это реальное дореволюционное здание, которое сегодня занимает Росморречфлот и ресторан. В фильме оно выглядело скромнее, без современных деталей, и отлично вписывалось в образ строгого советского офиса.

Где были кабинеты и коридоры

Все интерьеры — рабочие залы, приемная, кабинет Калугиной и Самохвалова — построили в павильонах «Мосфильма». Художники специально создали единое пространство, чтобы не было ощущения театральности. Благодаря этому офис получился живым и очень узнаваемым.

Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)

Та самая крыша с цветами

Сцены с растениями на крыше снимали в доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке. Когда-то там действительно был ресторан с видом на Москву. Сегодня подняться туда уже нельзя, но в фильме это место стало символом тишины и редких минут покоя.

Кто кем там работал

Калугина руководила всем управлением и сидела в отдельном кабинете. Новосельцев был старшим статистиком и работал в общем зале. Самохвалов — заместитель директора с отдельным кабинетом. Верочка встречала всех в приемной, а Рыжова и Бубликов находились среди остальных сотрудников, создавая тот самый шумный фон советского офиса.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что секретарша Верочка в «Служебном романе» должна была казаться длинноногой моделью. А еще мы при помощи ИИ узнали, как бы выглядел ребенок Новосельцева и Мымры.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эта советская комедия — настоящий символ Старого Нового года: но сейчас про нее все забыли Эта советская комедия — настоящий символ Старого Нового года: но сейчас про нее все забыли Читать дальше 15 января 2026
«Джентльмены удачи» неслучайно крутят на Новый год: рассказываем, как сюжет связан с праздником «Джентльмены удачи» неслучайно крутят на Новый год: рассказываем, как сюжет связан с праздником Читать дальше 15 января 2026
На Новый год пересматривала «Служебный роман» и обомлела: этот ляп с зонтом никогда не замечала (фото) На Новый год пересматривала «Служебный роман» и обомлела: этот ляп с зонтом никогда не замечала (фото) Читать дальше 14 января 2026
Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент Читать дальше 12 января 2026
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Читать дальше 11 января 2026
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Читать дальше 11 января 2026
Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Читать дальше 16 января 2026
В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком Читать дальше 16 января 2026
Буратино никогда не был так популярен: после кинотеатра зрители побежали в книжные магазины — какие книги скупают сейчас в России Буратино никогда не был так популярен: после кинотеатра зрители побежали в книжные магазины — какие книги скупают сейчас в России Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше