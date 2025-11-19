Меню
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная

19 ноября 2025 12:48
Кадр из фильма «Мгла»

С ним у созданий была особая связь.

В культовом хорроре «Мгла» есть одна загадка, которая волнует зрителей. Жуткие существа появляются исключительно внутри таинственного тумана и никогда не покидают его границы. Даже когда монстры прорываются в магазин, это происходит лишь после того, как туман полностью окутывает здание.

Такая особенность явно указывает на неразрывную связь между созданиями и туманной пеленой.

Происхождение монстров

Монстры из «Мглы» прибыли из параллельного измерения. Густой туман стал порталом между мирами, открывшимся из-за секретного военного эксперимента.

Ученые пытались исследовать другие реальности, но что-то пошло не так. Первым под удар попал город Бриджтон в штате Мэн, а затем аномалия могла распространиться по всей планете.

Существа охотятся с помощью обоняния, которое усиливается в туманной среде. В оригинальной повести Кинга подразумевается глобальный апокалипсис, а в фильме угроза оказалась локальной — военные ликвидировали ее за несколько дней.

Кадр из фильма «Мгла»

Почему они не покидают туман

Монстры из «Мглы» физически способны находиться вне тумана, что доказывает сцена в магазине. Однако туман остается их естественной средой обитания.

Эти существа сформировались в болотистой местности, где всегда царила дымка. Именно поэтому у них развилось сверхчувствительное обоняние, а не зрение.

Они инстинктивно стремятся к знакомой среде, где их охотничьи навыки работают максимально эффективно. Туман для них — не необходимость для выживания, а привычная территория, где они чувствуют себя увереннее всего. Поэтому они неохотно его покидают.

Впрочем, у зрителей есть и более практичные версии — возможно дело лишь в экономии расходов на съемки.

«Это просто художественный приём. Туман всегда выглядит зловеще и что внутри него находится ты видишь только по приближении, почти в последний момент. Если бы монстры бегали солнечным погожим деньком, никакого хоррора не получилось бы», «Изготовление монстров. перемещающихся в тумане выходит значительно бюджетнее», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал 10 фактов о фильме.

Фото: Кадры из фильма «Мгла» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
