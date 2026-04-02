Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану

2 апреля 2026 21:02
Кадр из фильма «Жених с Марса»

Премьера комедии уже 16 числа.

Если вдруг ищете лёгкий фильм на вечер в кино, но без банального ромкома, есть вариант посвежее. «Жених с Марса» выходит в апреле и выглядит как странная, но любопытная смесь фантастики и комедии. Такой сюжет либо не работает совсем, либо неожиданно цепляет — третьего здесь не дано.

Марсианин в поисках невесты

В центре истории принц с Марса, который отправляется на Землю с конкретной миссией. Ему нужно найти невесту и провести древний ритуал, от которого зависит судьба всей его планеты.

План рушится сразу: корабль терпит крушение рядом с раскопками археолога Нины. Она рациональная, приземлённая, далёкая от любых «предназначений», и именно с ней герою предстоит выстраивать контакт.

Марсианин не понимает язык, привычки и логику людей, что сразу задаёт тон фильму. История строится на бытовых ситуациях, недоразумениях и попытках героя адаптироваться к жизни на Земле.

Параллельно развивается романтическая линия, которая вступает в прямой конфликт с его изначальной миссией. Чувства оказываются сильнее расчёта, и это становится главным двигателем сюжета.

Фильм выходит в прокат 16 апреля и сразу попадает в список лёгких премьер месяца. Режиссёром, сценаристом и продюсером выступил Михаил Шевчук, полностью контролируя проект.

Главную роль исполнил Иван Трушин, знакомый по «Этерне», а компанию ему составила Анастасия Шевчук. «Жених с Марса» делает ставку на простую идею, актёрскую химию и комедийный ритм без лишней серьёзности.

Екатерина Адамова
