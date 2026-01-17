Не про скорость, а про характер: Янковский и Борисов выходят на старт «Битвы моторов» 8 октября 2026 года (свежий трейлер уже в Сети)

Это не кино про гонки ради скорости, а про движение вопреки обстоятельствам.

Компания «Централ Партнершип» показала первый трейлер гоночной драмы «Битва моторов». Фильм выйдет в прокат 8 октября 2026 года и сразу заявляет амбицию — это не просто ретро, а история про характер, риск и упрямство.

Про что на самом деле эта гонка

Действие разворачивается в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев берутся за почти безнадежную идею — создать первый российский серийный автомобиль «Руссо-Балт». Это не история быстрого успеха.

Денег не хватает, скепсиса вокруг больше, чем поддержки, а каждая ошибка может поставить крест на проекте. Когда ситуация заходит в тупик, Нагель решается на отчаянный шаг — участие в Ралли Монте-Карло.

Борисов и Янковский — не ради дуэта

Иван Янковский и Юра Борисов играют не соперников, а людей, связанных общей идеей. Их герои разные по характеру, но одинаково упрямые. Это не кино про гонки ради скорости, а про движение вопреки обстоятельствам. Трейлер сразу задает тон: здесь важнее путь, чем финиш.

Паулина Андреева играет Лидию — гонщицу и человека, который действительно разбирается в автомобилях. Ее линия не сводится к функции вдохновения. Это партнерство, а не фон. Именно она добавляет истории эмоциональный баланс.

Ретро без музейной пыли

Режиссер Илья Маланин делает ставку на живую фактуру, а не открытки из прошлого. Машины, дороги, холод, усталость — все выглядит приземленно и честно. «Битва моторов» обещает быть фильмом не про ностальгию, а про смелость делать свое дело, когда в тебя не верят.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Юра Борисов согласился сниматься в Голливуде.