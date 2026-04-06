Не про Лёху и Катю? Что известно о возможном 3 сезоне «Ландышей» — создатели могут пойти по другому пути

Сериал, который собрал больше 100 млн просмотров, вроде бы уже поставил точку. Финал второго сезона «Ландышей» выглядит завершённым, но при этом периодически в Сети появляется новая информация, которая меняет картину.

«Ландыши» — обсуждают ли 3 сезон

Продюсер и сценарист Юрий Сапронов прямо заявил, что команда уже обсуждает продолжение. По его словам, у создателей есть задача сделать проект «лучше и круче», и это даёт основания думать о третьем сезоне.

Цифры у сериала серьёзные. Первый сезон вышел 1 января 2025 года и собрал более 100 млн просмотров. Второй сезон стартовал 1 января 2026 года на Wink и держался в топах несколько недель. Для онлайн-проекта это показатель стабильного интереса.

Почему всё не так однозначно

Финал второго сезона выглядит как завершение истории. Лёха выживает после ранения и возвращается к Кате. Пара остаётся вместе и начинает спокойную жизнь с ребёнком. Линия Светы также закрывается, хотя в финале у неё появляется реальная беременность.

Сюжетно история главных героев доведена до логической точки, поэтому главный вопрос сейчас не в рейтингах, а в сценарии. Если третий сезон и появится, он может сместить фокус на других персонажей или новые линии и выйдет он не раньше 2027 года.

Пока ситуация простая: официального анонса нет, но обсуждения уже идут. А это значит, история ещё не закрыта окончательно.