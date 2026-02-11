Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны

Маньячная франшиза Сарика Андреасяна получает новую главу. Сериал «След Чикатило» официально получил прокатное удостоверение и выйдет в Okko. Проект заявлен как отдельная история внутри уже сформированной вселенной, но с новыми преступлениями и другими фигурантами. Формат — 8 серий.

Действие перенесено в 2000-е. Локация — трасса «Дон» на юге России, где происходит серия жестоких убийств. В центре сюжета — группа девушек-убийц, которыми руководит таинственная фигура по прозвищу Оспа. История не связана напрямую с делом Андрея Чикатило, но использует знакомую атмосферу и модель расследования.

Новая ветка франшизы

Проект продолжает цикл, начатый сериалом «Чикатило» (2021–2022), где рассказывалась история поимки ростовского маньяка. Затем вышла «Тень Чикатило» про ангарского убийцу Михаила Попкова, в сериале переименованного. Оба проекта продюсировали Сарик и Гевонд Андреасяны, сформировавшие узнаваемый бренд криминальных драм.

Команда и актеры

К своим ролям возвращаются Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева и Олег Каменщиков. Режиссером назначен Гога Мамаджанян, ранее работавший над сериалом «Интересное положение». Сценарную группу возглавляет Сергей Волков, участвовавший в создании предыдущих частей цикла. Продюсерский контроль вновь за Сариком Андреасяном.

«След Чикатило» позиционируется как самостоятельный триллер, но встроенный в общую линию франшизы. Okko заявляет релиз после завершения постпродакшена. Точная дата премьеры пока не названа.