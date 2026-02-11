Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны

Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны

11 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Чикатило»

Сериал официально получил прокатное удостоверение.

Маньячная франшиза Сарика Андреасяна получает новую главу. Сериал «След Чикатило» официально получил прокатное удостоверение и выйдет в Okko. Проект заявлен как отдельная история внутри уже сформированной вселенной, но с новыми преступлениями и другими фигурантами. Формат — 8 серий.

Действие перенесено в 2000-е. Локация — трасса «Дон» на юге России, где происходит серия жестоких убийств. В центре сюжета — группа девушек-убийц, которыми руководит таинственная фигура по прозвищу Оспа. История не связана напрямую с делом Андрея Чикатило, но использует знакомую атмосферу и модель расследования.

Новая ветка франшизы

Проект продолжает цикл, начатый сериалом «Чикатило» (2021–2022), где рассказывалась история поимки ростовского маньяка. Затем вышла «Тень Чикатило» про ангарского убийцу Михаила Попкова, в сериале переименованного. Оба проекта продюсировали Сарик и Гевонд Андреасяны, сформировавшие узнаваемый бренд криминальных драм.

Команда и актеры

К своим ролям возвращаются Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева и Олег Каменщиков. Режиссером назначен Гога Мамаджанян, ранее работавший над сериалом «Интересное положение». Сценарную группу возглавляет Сергей Волков, участвовавший в создании предыдущих частей цикла. Продюсерский контроль вновь за Сариком Андреасяном.

«След Чикатило» позиционируется как самостоятельный триллер, но встроенный в общую линию франшизы. Okko заявляет релиз после завершения постпродакшена. Точная дата премьеры пока не названа.

Фото: Кадр из сериала «Чикатило»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Читать дальше 12 февраля 2026
«Акушер-3» снимают для НТВ с реальными врачами и в действующих операционных: свежие детали нового сезона «Акушер-3» снимают для НТВ с реальными врачами и в действующих операционных: свежие детали нового сезона Читать дальше 11 февраля 2026
Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном Читать дальше 11 февраля 2026
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела» Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела» Читать дальше 10 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут) Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут) Читать дальше 12 февраля 2026
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше