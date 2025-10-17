Меню
Не принцесса, а злой монстр-полубог: во 2 сезоне «Асоки» должна вернуться Портман – но в роли Падме вы ее не увидите

17 октября 2025 16:40
Кадр из сериала «Асока»

Готовы к Sci-Fi-мелодраме?

В «Асоке» всегда было место для безумных теорий, но эта – особенная. Все идет к тому, что второй сезон сериала, съёмки которого уже завершены, может вернуть Натали Портман во вселенную «Звёздных войн».

Однако не ждите привычной Падме Амидалы: по слухам, актриса сыграет Абелот – древнее и пугающее существо из легенд о Силе.

«Звездные войны»

Кто такая Абелот

Абелот в старом каноне была женской ипостасью Силы, так называемой Матерью, супругой Отца и матерью Сына и Дочери – тех самых богоподобных существ, отвечающих за баланс, Свет и Тьму.

Когда она испугалась собственной смертности, то попыталась обрести бессмертие, искупавшись в источнике силы и колодце знаний. Это привело к катастрофе: Абелот исказилась, превратилась в монстра и была заточена, чтобы не уничтожить Галактику.

Сцену с Байланом Сколлом в финале первого сезона, стоящим на статуе Отца, фанаты теперь читают как прямую подсказку: он ищет именно этих богов, а значит – и Абелот. Если теория верна, Портман вернётся в образе, который лишь обманывает всех, притворяясь Падме.

«Звездные войны»

Обман для Анакина

Инсайдеры уверяют: в новом сезоне снова появится Хейден Кристенсен, и его дух Анакина столкнётся с тем, что считает воссоединением со своей погибшей возлюбленной. Но на деле это окажется Абелот, играющая его чувствами.

Для зрителей – эффектное возвращение культовой пары, для героя – трагедия в духе саги.

«Звездные войны»

Почему это может сработать

Режиссёр Брайс Даллас Ховард недавно намекнула, что второй сезон будет «романтичным». Других вариантов, кроме линии Анакина и «ложной» Падме, почти нет. А сама Портман недавно как раз говорила, что готова вернуться:

«Жизнь интереснее, когда открыт любым возможностям».

Если Lucasfilm действительно рискнёт вернуть актрису в столь мрачной роли, «Асока» точно станет главным событием «Звёздных войн» последнего десятилетия.

Фото: Кадр из сериала «Асока», кадры из фильмов франшизы «Звездные войны»
