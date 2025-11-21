Меню
Не приквел вроде «Дома Дракона» и не история Джона Сноу: Мартин проболтался, что «Игра престолов» получит полноценное продолжение

21 ноября 2025 11:25
Кадр из сериала «Игра престолов»

Сейчас в работе находится «пять или шесть» новых сериалов по миру Вестероса, и он работает над ними не один. 

Похоже, Вестерос снова зовёт. И не из прошлого, как обычно, а из будущего. Джордж Р. Р. Мартин, который годами уверял, что продолжения «Игры престолов» под замком, внезапно признался: сиквел действительно в разработке. И нет, речь не о замороженном проекте про Джона Сноу. Всё куда любопытнее.

Мартин проговорился — и началась паника среди фанатов

На фестивале Iceland Noir писатель впервые сказал вслух то, о чём фанаты только догадывались: помимо приквелов, в работе находятся «пять или шесть» новых сериалов по вселенной.

Среди них — полноценные продолжения событий восьмого сезона. Эта фраза взорвала зал, потому что раньше Мартин упоминал лишь приквелы вроде «Дома дракона» и будущего «Рыцаря Семи королевств».

Намёк на Арью — и странное совпадение с Мэйси Уильямс

Самое интригующее — Мартин признался, что работает над проектами не один. Среди соавторов есть Мэйси Уильямс, и внезапно вспоминается их «секретная встреча» год назад, о которой никто ничего не понял. Теперь пазл складывается сам собой.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Кто вернётся в новый Вестерос

Испанский фан-сайт Los Siete Reinos уверен: идеальной кандидатурой стала бы Арья Старк — её финал так и просит продолжения. Но Мартин намекает, что сиквелов несколько, а значит, варианты шире, чем кажется.

Что дальше

Подробностей нет — только факт: новая глава Вестероса уже пишется. Из черновиков, заметок и тех самых идей, о которых Мартин «пока не может говорить». Вопрос один: кто именно появится по ту сторону финала — и действительно ли история закончилась в 2019-м?

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
