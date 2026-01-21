Не поверила глазам, увидев Дзюбу в «Золотом дне» — между прочим, у него важная роль: на этот раз это не его «двойник»

Второй сезон сериала «Золотое дно» в самом разгаре. Обновлению подвергся не только сюжет, но и актерский состав.

К уже слаженному касту добавились яркие исполнители. И одним из них стал футболист Артем Дзюба — к большому удивлению зрителей.

Сюжет второго сезона «Золотого дна»

Второй сезон заставляет героев снова собраться вместе. Над семейным бизнесом «Галактика» нависает беда — западные санкции грозят полным разорением.

Этим тут же решает воспользоваться местный предприниматель Верещагин. У него давние счёты с главой клана Градовым, и теперь он хочет забрать всё. Начинается жёсткая борьба за активы, которая только сильнее раскалывает семью.

Каждый думает лишь о себе, но именно новая угроза может заставить героев забыть старые обиды и наконец объединиться. Иначе у них просто не останется шанса.

Артем Дзюба в сериале «Золотое дно»

Еще после трейлера первого сезона проекта в Сети завирусился слух, что в картине мелькнул Артем Дзюба. Но вышедшие серии доказали, что роль Димы Градова на самом деле исполнил актер Павел Попов, просто очень похожий на футболиста.

На волне обсуждений Дзюба в соцсетях заявил, что был бы не против сняться во втором сезоне сериала. И создатели картины пошли ему навстречу, доверив небольшой образ в продолжении. Пока зрители этим экспериментом довольны.

«Камео не бесполезное, а даже (слегка) влияющее на сюжет», — охарактеризовали появление спортсмена на экране в Telegram-канале «Культовые русские сериалы».

