Не поверила глазам, увидев Дзюбу в «Золотом дне» — между прочим, у него важная роль: на этот раз это не его «двойник»

21 января 2026 10:52
Кадр из сериала «Золотое дно»

Авторы приготовили сюрприз зрителям.

Второй сезон сериала «Золотое дно» в самом разгаре. Обновлению подвергся не только сюжет, но и актерский состав.

К уже слаженному касту добавились яркие исполнители. И одним из них стал футболист Артем Дзюба — к большому удивлению зрителей.

Сюжет второго сезона «Золотого дна»

Второй сезон заставляет героев снова собраться вместе. Над семейным бизнесом «Галактика» нависает беда — западные санкции грозят полным разорением.

Этим тут же решает воспользоваться местный предприниматель Верещагин. У него давние счёты с главой клана Градовым, и теперь он хочет забрать всё. Начинается жёсткая борьба за активы, которая только сильнее раскалывает семью.

Каждый думает лишь о себе, но именно новая угроза может заставить героев забыть старые обиды и наконец объединиться. Иначе у них просто не останется шанса.

Артем Дзюба в сериале «Золотое дно»

Еще после трейлера первого сезона проекта в Сети завирусился слух, что в картине мелькнул Артем Дзюба. Но вышедшие серии доказали, что роль Димы Градова на самом деле исполнил актер Павел Попов, просто очень похожий на футболиста.

Кадр из сериала «Золотое дно»

На волне обсуждений Дзюба в соцсетях заявил, что был бы не против сняться во втором сезоне сериала. И создатели картины пошли ему навстречу, доверив небольшой образ в продолжении. Пока зрители этим экспериментом довольны.

«Камео не бесполезное, а даже (слегка) влияющее на сюжет», — охарактеризовали появление спортсмена на экране в Telegram-канале «Культовые русские сериалы».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Золотое дно»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
