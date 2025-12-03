Не понимаю, почему 59,6 млн человек поют диферамбы: глянула 5 сезон «Очень странных дел» — разочарование 2025 года

Я — человек, который честно отсмотрел все четыре сезона «Очень странных дел». Замирала от страха, строила теории про Изнанку, переживала за этих лохматых подростков, как за родных. Пятый сезон ждала вместе со всеми — как подарок под ёлку.

И вот он вышел: рекордный старт, 59,6 млн просмотров за неделю, самый большой запуск англоязычного сериала в истории Netflix. Казалось бы — садись и наслаждайся. Но нет.

Герои выросли, а я — нет

Включаю первую серию — и понимаю, что ничего не помню. Кто кому друг? Кто кому брат? Что с кем произошло? Как будто меня пустили в середину пятого акта. А ребята, которых я привыкла видеть подростками, превратились в взрослых мужиков. Смотреть на них как «на школьников» уже невозможно — динамика изменилась, а вместе с ней и ощущение.

И вот я сижу и думаю: видимо, нужно было пересматривать все четыре сезона, а не надеяться на свою память, которая исчезла, как записи Хоппера.

Сюжет убежал вперёд без меня

Ничего не понятно: кто куда бежит, кто кого спасает, кто какой мир рушит. Персонажи что-то эмоционально объясняют, а я ловлю каждое второе слово — и теряюсь. Пытаюсь собрать картинку в голове, но получается пазл без половины деталей.

И да, я вижу, как весь интернет визжит от восторга. Но честно — я не могу его разделить. Не потому что сериал плохой. Он, возможно, отличный. Просто для меня это стало самым большим разочарованием 2025 года — потому что я пришла неподготовленной и потеряла связку с историей.

Может, вернусь. Когда-нибудь

Возможно, я сяду и пересмотрю всё заново с первой серии. Может быть, тогда этот сезон заиграет для меня так, как для всех остальных. Но сейчас — нет.

Первые четыре серии пятого сезона уже доступны на Netflix. Следующие три выйдут 25 декабря, финал — 31 декабря (в России — на следующий день в 4 утра по МСК). И да. Я все равно досмотрю этот сезон до конца.

