Не понимаете шедевры Нолана? Просто посмотрите 5 фильмов, от которых он без ума – всё сразу станет ясно (но это неточно)

Если уж и после этого ничего не поймете, не страшно: зато посмотрите хорошее кино.

Кристофер Нолан – человек, который способен продать трёхчасовой фильм о создателе атомной бомбы как блокбастер на миллиард. Его киномир построен на парадоксах, временных петлях и грандиозных идеях. Но даже у самого загадочного массового режиссёра XXI века есть свои кумиры.

Вот пять фильмов, которые вдохновляли Нолана – и объясняют, откуда растут корни его безупречного безумия.

1. «Нетерпение чувств» (Bad Timing, 1980)

Нолан обожает Николаса Роуга – мастера запутанных структур и нервной поэзии монтажа. Его «Нетерпение чувств» – фильм, который можно смотреть как зеркало «Помни»: разорванный на куски рассказ о разрушительных отношениях и вине, рассказанный вспять.

Сам Нолан говорил, что монтаж Роуга стал для него «откровением» – именно отсюда пошло его фирменное манипулирование временем, памятью и восприятием.

2. «На секретной службе Её Величества» (On Her Majesty’s Secret Service, 1969)

Нолан обожает Бонда – и именно этот фильм об агенте 007 он называет лучшим. Главный герой здесь не столько шпион, сколько человек, впервые позволивший себе любить и проиграть.

По словам Нолана, этот баланс действия, трагедии и сентиментальности вдохновил его на «Начало». Если вглядеться, эмоциональная арка Кобба и трагическая линия Бонда из этого фильма действительно рифмуются.

3. «Попутчик» (The Hitcher, 1986)

До «Тёмного рыцаря» и «Начала» Нолан снимал камерные нуары вроде «Преследования» и «Бессонницы». Их корни – в таких жёстких триллерах, как «Попутчик».

Режиссёр Роберт Хармон соткал дорожный кошмар, где герой становится жертвой безмотивного зла. Нолан признавался, что фильм «лишён логики, но полон внутреннего смысла».

То же самое можно сказать и про «Довод» – где главное не понимать, а чувствовать внутренний ритм безумия.

4. «Тонкая красная линия» (The Thin Red Line, 1998)

Нолан не скрывает восторга перед Маликом. Его «Тонкая красная линия» – это антипод любого военного фильма. Именно эта картина стала для Нолана ориентиром при создании «Дюнкерка»: в ней война – способ заглянуть в человеческую душу.

Режиссер-гений называл фильм «исключительным видением войны» и примером того, как из ужаса можно вырастить красоту.

5. «Рики Бобби: Король дороги» (Talladega Nights, 2006)

Да, это не шутка. Нолан признавался, что при каждом показе этого абсурдного гоночного фарса он не может переключить канал. В душе он цитирует философию Рики Бобби:

«Если ты не первый – ты последний».

В каком-то смысле это кредо всех его героев – от Брюса Уэйна до Оппенгеймера. Погоня за совершенством, граничащая с безумием.

Итог

Чтобы по-настоящему понять Нолана, мало разгадывать его головоломки – нужно почувствовать то, что вдохновляло его самого. От философской войны Малика до безумного шоссе Хармона, от фрагментированных миров Роуга до абсурдного мужского драйва МакКэя.

Пять фильмов, в которых отражён режиссёр, который превратил умное кино в зрелище на миллиарды долларов в прокате.

Ранее мы также писали: Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский