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Киноафиша Статьи «Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший»

«Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший»

17 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Леший»

Для летнего сезона — самое то.

Премьера сериала «Леший» на НТВ прошла без громкого ажиотажа, но уже после первых серий проект начал собирать неожиданно теплые отзывы. Зрители отмечают атмосферу, динамичный сюжет и героя, который заметно отличается от привычных телевизионных сыщиков.

Детектив с таежным характером

Главный герой сериала — бывший оперативник Сергей Гранин по прозвищу Леший. После тяжелых событий в личной жизни он оставляет службу и перебирается в лесную глушь, где устраивается инспектором по охране природы. Однако спокойная жизнь быстро заканчивается: преступления находят его и вдали от города.

Создатели не стали долго раскачивать историю. Уже в первых сериях зрителя погружают в расследования, а заодно знакомят с прошлым героя. Благодаря этому сериал смотрится живо и не заставляет ждать развития событий по несколько эпизодов.

Без звезд, но с харизмой

Кадр из сериала «Леший»

Одним из главных плюсов зрители называют актерский состав. Здесь нет большого количества медийных лиц, зато персонажи воспринимаются как реальные люди, а не знакомые актеры в очередных ролях.

Евгений Терских убедительно играет человека, пережившего предательство и серьезные жизненные потрясения. Не меньше внимания досталось и Анне Королёвой, которая исполнила роль бывшей жены Гранина.

Но настоящий любимец публики появился на четырех лапах. Немецкая овчарка Джагер быстро стала одним из самых обсуждаемых персонажей сериала. Многие зрители признаются, что именно сцены с верным напарником делают историю особенно теплой и человечной.

Что говорят зрители

Среди достоинств чаще всего называют красивые природные съемки, крепкую интригу и удачное сочетание криминального сюжета с личной драмой героев. Отдельно хвалят атмосферу северных лесов, которая выделяет сериал на фоне многочисленных городских детективов.

Без замечаний тоже не обошлось. Некоторые зрители считают, что отдельные серии немного проседают по темпу, а часть аудитории опасается, что к середине сезона история может уйти в привычные жанровые штампы.

Пока же «Леший» производит впечатление одного из самых удачных детективных проектов НТВ последних месяцев. Если вам нравятся истории с расследованиями, сильным главным героем и красивой природой в кадре, этот сериал вполне может стать хорошим вариантом для вечернего просмотра.

Фото: Кадр из сериала «Леший»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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3 комментария
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