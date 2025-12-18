Меню
Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны

18 декабря 2025 17:38
Кадр из сериала «Тайный советник», «Вторая семья», «Темная лошадка»

Маньяки, предательство и служебные войны.

Некоторые российские детективные сериалы 2025 года от НТВ прошли тише, чем громкие хиты онлайн-кинотеатров, но именно здесь оказалось больше всего новых и недооцененных историй.

Канал сделал ставку на психологические конфликты, травмы прошлого и сложных героев без глянца. Вот проекты, которые легко было пропустить — и зря.

«Тайный советник»

Классический сюжет о бывшем оперативнике здесь разворачивается неожиданно тонко. Герой Павла Костикова, переведенный в «бумажный» отдел после трагедии, начинает неофициальные расследования для адвоката Полины. Это не сериал про погони, а медленный детектив о вине, доверии и цене правды. Одна из самых взрослых работ НТВ за год.

«Васька»

Васильевский остров становится полноценным персонажем. История полковника Емелина — это не про карьерный рост, а про разочарование, лояльность и скрытые конфликты внутри системы. Петербург здесь мрачный, живой и очень узнаваемый.

«Вторая семья»

Самый тяжелый проект подборки. Следовательница с травматичным прошлым возвращается туда, откуда когда-то сбежала. Маньяки, бандиты и служебные задачи — лишь фон для разговора о страхе близости и попытке жить дальше. Сериал не щадит зрителя и не упрощает героиню.

«ПИН-код»

Детектив о мошенниках, который неожиданно превращается в драму о двойной жизни. Романтическая линия здесь работает против следствия, а зло оказывается ближе, чем кажется. Актуальный и нервный сюжет для 2025 года.

«Темная лошадка»

История столкновения принципиального полицейского и циничного бизнесмена. Без карикатур и простых ответов. Каждый уверен в своей правоте, и именно это делает сериал интересным, пишет Global Cinema.

«Белая полоса»

Редкий пример детектива о работе с командой. Новый начальник получает отдел, который фактически нужно собрать заново. Здесь меньше преступлений и больше человеческих слабостей, ошибок и попыток начать сначала.

НТВ в 2025 году сделал ставку не на громкие бренды, а на новые лица и сложные характеры — и именно в этом его главная сила.

Фото: Кадр из сериала «Тайный советник», «Вторая семья», «Темная лошадка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
