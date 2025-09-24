Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб

Меню
24 сентября 2025 07:29
Кадр из фильма «Сумерки»

Как оказалось, писательница выступила против героя Роберта Паттинсона.

Казалось бы, финал «Сумерек» давно известен: Белла выбрала вампира Эдварда. Но даже спустя 17 лет зрители не устают спорить, справедлив ли был этот выбор, и многие уверены — ей стоило остаться с Джейкобом.

Самое удивительное, что с критиками хеппи-энда солидарна сама автор первоисточника, писательница Стефани Майер.

Кого выбрала бы Стефани Майер

Стефани Майер раскрыла неожиданный секрет: если бы она была на месте Беллы, Эдвард Каллен остался бы не у дел. Писательница честно призналась, что ее жизненные ценности отличаются от героини.

«Я пошла к алтарю с тем мальчиком, с которым вместе выросла. Это точно в моем стиле. И я бы, наверное, не осталась с вампиром», — пояснила Майер в недавнем интервью.

Этот личный опыт и сделал ее сторонницей «команды оборотней». Так что финал книги мог бы быть совсем другим, если бы писательница руководствовалась личными предпочтениями.

Кадр из фильма «Сумерки»

Роберт Паттинсон и «Сумерки»

Сам Роберт Паттинсон, сыгравший того самого «отвергнутого» Майер Эдварда, относился к «Сумеркам» очень скептически. Актер откровенно признавался, что уже при съемках второй части перестал пытаться понять логику происходящего.

«Я просто принял, что это фильмы для девочек-тинейджеров, которые не ищут смысл», — говорил он в интервью.

А о творческом методе автора книг Стефани Майер Паттинсон и вовсе высказывался резко.

«Когда я прочитал текст, то подумал, что ошибкой был сам факт публикации. Майер признавалась, что вдохновилась сном о красавчике-вампире. По-моему она не в себе», — уточнял актер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Сумерки».

Фото: Кадры из фильма «Сумерки» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
