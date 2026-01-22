Меню
Киноафиша Статьи Не очередная «ментовка»: 3 криминальных сериала НТВ, которые меня приятно удивили — особенно №2 со звездой «Невского» Паламарчуком

22 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Последняя статья журналиста»

Крепкие истории, которые интересно досмотреть до конца.

Кажется, что криминальные сериалы НТВ давно идут по одному лекалу. Те же лица, те же кабинеты, те же разговоры вполголоса. Но есть проекты, которые неожиданно выбиваются из общего ряда — и смотрятся не как фон, а как полноценное кино.

Ниже — три сериала НТВ, которые зрители называют редкими удачами канала.

«Хозяин» — когда прошлое догоняет быстрее полиции

История бывшего чемпиона по боксу Егора Таранцева начинается почти буднично: похороны матери, родной город, желание уехать как можно скорее. Но случайная встреча с бандой, маскирующейся под сотрудников ГАИ, превращает возвращение в ловушку.

Герой оказывается между преступниками и следствием, где каждый шаг делает только хуже. Сериал цепляет не интригой, а ощущением безысходности: здесь нет правильных решений, только выбор между плохим и очень плохим.

«Последняя статья журналиста» — эксперимент, который пошел не по плану

Редкий для НТВ случай, когда криминал превращается в настоящую драму. Журналист Олег Верховцев (Дмитрий Паламарчук) добровольно соглашается попасть в камеру смертников ради материала — и внезапно перестает быть гостем системы.

Сериал медленно, но жестко показывает, как легко человек становится разменной монетой, если кому-то мешает. Здесь почти нет экшена, зато много тревоги, предательства и ощущения, что выхода может не быть вовсе.

«Краплёный» — тюрьма как шахматная доска

Этот сериал долго раскачивается, но затем затягивает намертво. Ученый Олег Игнатьев сознательно идет за решетку, чтобы провернуть рискованную игру с криминальным авторитетом, пишет «КиноТопище».

«Краплёный» интересен не тюремным бытом, а трансформацией личности: как быстро интеллигентный человек учится жить по чужим правилам. Напряжение здесь строится не на драках, а на страхе быть раскрытым.

Иногда НТВ все-таки снимает криминал, который хочется досмотреть до конца. Именно за такие редкие проекты каналу и прощают десятки проходных сериалов.

Фото: Кадр из сериала «Последняя статья журналиста»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
