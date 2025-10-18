Не обувь, а оружие Таноса: в «Волшебнике Изумрудного города» туфельки Элли – лишь телепорт, но в «Стране ОЗ» все гораздо круче

Если вы думаете, что разница между нашими «Волшебником Изумрудного города» и западным оригиналом «Удивительным Волшебником страны Оз» ограничивается именами, вы глубоко ошибаетесь. Даже самый могущественный артефакт — волшебная обувь — здесь работает по-разному!

Это как сравнить советский «Запорожец» и американский спорткар — оба на четырех колесах, оба едут, но ощущения и возможности несопоставимы.

У Александра Волкова башмачки, доставшиеся Элли от Гингемы, — это этакий «инструмент выживания» с чёткими утилитарными функциями.

Да, они защищают хозяйку («…серебряные башмачки считались атрибутом феи, и большие несчастья грозили тому, кто посмел бы обидеть их обладателя»). Да, они могут перенести куда угодно за три шага. Но и только. Вся их сила лежит на поверхности, как будто в инструкции прописана.

А вот у Л. Фрэнка Баума, создателя оригинальной Оз, туфельки (именно туфельки, а не башмачки!) — это мощное оружие с нераскрытым потенциалом. Глинда прямо намекает, что они хранят «несколько таинственных сил», о которых мы так никогда и не узнаем.

Их магия куда более загадочна и, как следствие, мощнее. Они — сгусток неизведанного, а не просто транспорт.

Но главное различие даже не в этом.

В оригинальном мюзикле 1939 года туфельки сами защищают хозяйку, бьют злую колдунью током и вообще не даются в руки не тем людям. Это уже не пассивный инструмент, а артефакт с собственной волей, едва ли не один из камней Таноса.

По сравнению с этим, наши скромные серебряные башмачки из «Изумрудного города», которые просто переносят Элли домой и теряются по дороге, выглядят милым, но простоватым гаджетом.

Западная киноверсия же превратила их в устройство орудие «Мстителей», от которого зависит судьба целого мира. Вот это масштаб!

