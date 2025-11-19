«Не нравится — не ешьте»: критики разгромили «Хроники русской революции», и вот что им ответил Кончаловский

После выхода «Хроник русской революции» интернет взорвался: зрители спорили о достоверности, о названии, о том, «как надо было» показывать историю. Казалось, что Андрей Кончаловский вот-вот вмешается в дискуссию — объяснит задумки, развернёт концепцию, поспорит. Но вместо этого он сделал то, чего никто не ожидал: отнёсся к критике удивительно легко.

«Сделана работа — и бог с ними»

На вопрос, собирается ли он отвечать на претензии, режиссёр только развёл руками:

«Сделана работа, подана на суд людей. Люди по-разному это восприняли — ну и бог с ними», — отметил он в беседе с RG.

В его словах — ноль раздражения и ноль попыток переубедить недовольных. Он честно признаёт: реакция зрителей — часть процесса, но не повод для эмоциональных дуэлей.

Про ожидания, которые сбило название

Критики в один голос заявили, что слово «хроники» навело публику на мысль о документальности. И получили вместо этого художественное полотно с вымышленными персонажами, слиянием судеб и авторской фантазией.

Кончаловский не стал защищать название до последнего дыхания:

«Очень может быть: название выбрано неудачно. Ну, прицепились к слову "хроники". Возможно, я был неправ, когда дал лишний повод людям, любящим не смотреть кино, а выискивать в нем просчеты».

Но важно другое — он подчёркивает, что снимал кинороман, а не академический курс по революции. Зрители ждали протоколов, а он предложил взгляд художника.

Позиция режиссера — спокойная и очень личная

Кончаловский подчёркивает, что его интересовала не реконструкция событий, а размышление о русской истории в целом:

«Это было моё высказывание… Не нравится — не ешьте».

Он не считает себя обязанным доказывать, что сделал всё «правильно». Его задача — высказаться, а задача зрителя — выбрать, принимать это или нет.

И, кажется, именно эта спокойная уверенность — то, чего так не хватало в оглушительно шумной реакции на сериал.

