Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени

Машины из металла, древние артефакты и взрывы, видимые с орбиты — кажется, проще запомнить родословную Таргариенов, чем порядок фильмов о Трансформерах. За почти два десятилетия франшиза успела обзавестись приквелами, спин-оффами и даже мультфильмами, так что теперь без путеводителя — никак.
Как всё начиналось
Первый фильм Майкла Бэя вышел в 2007-м. Именно там зрители впервые увидели, как Бамблби превращается из старого «Шевроле» в блестящего героя, а Оптимус Прайм произносит культовую фразу: «Автоботы, выдвигаемся!». Картина задала тон всей саге — смесь эпоса, подростковой драмы и гигантских механических мордобоев.
Хронология фильмов «Трансформеры»
Чтобы разобраться в истории, стоит смотреть в порядке событий, а не премьер. Вот короткая шпаргалка:
|
Год событий
|
Название фильма
|
Комментарий
|
3 млрд лет до н.э.
|
Трансформеры: Начало (2024)
|
Приквел: Оптимус и Мегатрон ещё друзья
|
1987
|
Бамблби (2018)
|
Добрый спин-офф про подростка и автобота
|
1994
|
Восхождение звероботов (2023)
|
Автоботы встречают древних максималов
|
2007
|
Трансформеры
|
Война приходит на Землю
|
2009
|
Месть падших
|
Возвращение древнего Фоллена
|
2011
|
Тёмная сторона Луны
|
Заговор и тайна корабля на Луне
|
2014
|
Эпоха истребления
|
Люди создают своих трансформеров
|
2017
|
Последний рыцарь
|
Оптимус под властью тьмы
Почему стоит начать с «Начала»
Мультфильм Джоша Кули «Трансформеры: Начало» (2024) стал ключом ко всей истории. Именно там показано, как шахтёры Орион Пакс и D-16 становятся Оптимусом Праймом и Мегатроном. Он соединяет воедино всё, что потом происходило в фильмах Бэя и спин-оффах.
Новый век механических богов
После успеха «Восхождения звероботов» Paramount уже работает над следующей частью, где автоботы впервые встретят персонажей из мультвселенной Beast Wars. А в 2026-м ожидается сериал, который должен наконец связать кино и анимацию в одну непрерывную вселенную.
Так что если хотите пройти путь от дружбы до межгалактических битв — начинайте с самого начала. И да, запаситесь попкорном: вся хронология «Трансформеров» растянется минимум на 20 часов экранного времени.
