Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени

12 ноября 2025 20:33
Кадр из фильма «Трансформеры»

От дружбы Оптимуса и Мегатрона до битв за Землю.

Машины из металла, древние артефакты и взрывы, видимые с орбиты — кажется, проще запомнить родословную Таргариенов, чем порядок фильмов о Трансформерах. За почти два десятилетия франшиза успела обзавестись приквелами, спин-оффами и даже мультфильмами, так что теперь без путеводителя — никак.

Как всё начиналось

Первый фильм Майкла Бэя вышел в 2007-м. Именно там зрители впервые увидели, как Бамблби превращается из старого «Шевроле» в блестящего героя, а Оптимус Прайм произносит культовую фразу: «Автоботы, выдвигаемся!». Картина задала тон всей саге — смесь эпоса, подростковой драмы и гигантских механических мордобоев.

Хронология фильмов «Трансформеры»

Чтобы разобраться в истории, стоит смотреть в порядке событий, а не премьер. Вот короткая шпаргалка:

Год событий

Название фильма

Комментарий

3 млрд лет до н.э.

Трансформеры: Начало (2024)

Приквел: Оптимус и Мегатрон ещё друзья

1987

Бамблби (2018)

Добрый спин-офф про подростка и автобота

1994

Восхождение звероботов (2023)

Автоботы встречают древних максималов

2007

Трансформеры

Война приходит на Землю

2009

Месть падших

Возвращение древнего Фоллена

2011

Тёмная сторона Луны

Заговор и тайна корабля на Луне

2014

Эпоха истребления

Люди создают своих трансформеров

2017

Последний рыцарь

Оптимус под властью тьмы

Почему стоит начать с «Начала»

Мультфильм Джоша Кули «Трансформеры: Начало» (2024) стал ключом ко всей истории. Именно там показано, как шахтёры Орион Пакс и D-16 становятся Оптимусом Праймом и Мегатроном. Он соединяет воедино всё, что потом происходило в фильмах Бэя и спин-оффах.

Новый век механических богов

После успеха «Восхождения звероботов» Paramount уже работает над следующей частью, где автоботы впервые встретят персонажей из мультвселенной Beast Wars. А в 2026-м ожидается сериал, который должен наконец связать кино и анимацию в одну непрерывную вселенную.

Так что если хотите пройти путь от дружбы до межгалактических битв — начинайте с самого начала. И да, запаситесь попкорном: вся хронология «Трансформеров» растянется минимум на 20 часов экранного времени.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.

Фото: Кадр из фильма «Трансформеры»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
