Не «Начало» и не «Титаник»: какие фильмы Нолана, Спилберга и Кубрика считает лучшими Леонардо ДиКаприо

Многие киноработы вы видели не один раз.

Леонардо ДиКаприо редко составляет личные рейтинги, но иногда все же называет фильмы, которые на него повлияли. В разговоре с Collider актер перечислил три картины, которые считает для себя ориентиром.

Выбор показательный: у каждого режиссера он отметил не самые очевидные, а знаковые для кино работы.

По словам ДиКаприо, у Стивена Спилберга для него на первом месте «Челюсти». Этот фильм он называет примером того, как саспенс и простая история могут держать зрителя в напряжении до финала.

Среди работ Кристофера Нолана актер выделяет «Темного рыцаря», отмечая мрачный тон и серьезное отношение к жанру комикса.

А у Стэнли Кубрика его фаворит — «2001 год: Космическая одиссея», картина, которая, по признанию актера, расширяет представление о возможностях киноязыка.

Параллельно ДиКаприо продолжает активно сниматься. В цифре уже вышла «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, где он играет нервного и неустроенного героя, бегущего от прошлого. Впереди — новая работа с Мартином Скорсезе.

Фильм «Что происходит ночью» снимут по роману Питера Кэмерона: история пары, оказавшейся в странном европейском отеле и постепенно теряющей связь с реальностью.

Перед съемками Скорсезе посоветовал актеру пересмотреть «Головокружение» Хичкока. Для ДиКаприо это привычный метод подготовки — возвращаться к классике. Судя по его выбору любимых фильмов, он по-прежнему ориентируется на режиссерское кино, где важны атмосфера, ритм и идея, а не только сюжет.