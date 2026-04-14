Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины

Благодаря всемирной популярности турецких сериалов миллионы поклонниц запомнили имена обаятельных актёров. Девушки виртуально влюбляются в их экранных героев — будь то Серкан Болату или другие персонажи, от которых невозможно оторваться.

Но в реальной жизни восторженных зрительниц, скорее всего, ждало бы разочарование: киношные образы часто ничего общего не имеют с повседневностью. У настоящих турков есть немало привычек и поведенческих особенностей, которые могут удивить или даже раздражать.

К примеру, жестикулировать в общении с местными мужчинами нужно крайне осмотрительно. Категорически не рекомендуется показывать им жест одобрения, складывая большой и указательный пальцы в кольцо. Хотя слово «окей» в Турции известно, такой жест расценивается как страшное оскорбление. Его использование почти наверняка спровоцирует ссору.

Для женщин в Турции существует множество ограничений, в том числе и речевых. Турки часто заканчивают разговор словом «эйвалла» — оно означает благодарность за приятную беседу и пожелание всего хорошего. Однако девушкам произносить эту фразу считается неприличным, хотя в ней нет ничего обидного.

К тому же турецкие мужчины относятся к браку с предельной серьёзностью. Это сказывается даже на формальной стороне регистрации. В местном загсе молодожёнов ждут только после того, как они предоставят медицинские справки: результаты анализов на гепатит и ВИЧ, а также свежий флюорографический снимок.

Так что романтическое впечатление от сериальных героев может серьёзно померкнуть при первом же знакомстве с реальными обычаями и порядками.