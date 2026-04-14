Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины

14 апреля 2026 09:54
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

У жителей этой страны свои особенности в поведении.

Благодаря всемирной популярности турецких сериалов миллионы поклонниц запомнили имена обаятельных актёров. Девушки виртуально влюбляются в их экранных героев — будь то Серкан Болату или другие персонажи, от которых невозможно оторваться.

Но в реальной жизни восторженных зрительниц, скорее всего, ждало бы разочарование: киношные образы часто ничего общего не имеют с повседневностью. У настоящих турков есть немало привычек и поведенческих особенностей, которые могут удивить или даже раздражать.

К примеру, жестикулировать в общении с местными мужчинами нужно крайне осмотрительно. Категорически не рекомендуется показывать им жест одобрения, складывая большой и указательный пальцы в кольцо. Хотя слово «окей» в Турции известно, такой жест расценивается как страшное оскорбление. Его использование почти наверняка спровоцирует ссору.

Для женщин в Турции существует множество ограничений, в том числе и речевых. Турки часто заканчивают разговор словом «эйвалла» — оно означает благодарность за приятную беседу и пожелание всего хорошего. Однако девушкам произносить эту фразу считается неприличным, хотя в ней нет ничего обидного.

К тому же турецкие мужчины относятся к браку с предельной серьёзностью. Это сказывается даже на формальной стороне регистрации. В местном загсе молодожёнов ждут только после того, как они предоставят медицинские справки: результаты анализов на гепатит и ВИЧ, а также свежий флюорографический снимок.

Так что романтическое впечатление от сериальных героев может серьёзно померкнуть при первом же знакомстве с реальными обычаями и порядками.

Светлана Левкина
Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Читать дальше 13 апреля 2026
Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Читать дальше 14 апреля 2026
Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Читать дальше 15 апреля 2026
Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Читать дальше 15 апреля 2026
Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Читать дальше 15 апреля 2026
У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен Читать дальше 14 апреля 2026
Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Читать дальше 14 апреля 2026
Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии Читать дальше 14 апреля 2026
Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Читать дальше 14 апреля 2026
