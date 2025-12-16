Меню
Посмотрели и не можете забыть «Черный телефон 2»? Вот еще 4 триллера, которые доводят до мурашек без всяких скримеров

16 декабря 2025 09:54
Кадры из фильмов «Мама» (2013), «Другие» (2001), «Не дыши» (2016), «Незнакомцы» (2007)

После этих лент быстро заснуть не получится.

С выходом на цифровых площадках «Чёрного телефона 2» — успешного сиквела напряжённого ужастика по рассказу Джо Хилла — наступил идеальный момент, чтобы продолжить погружение в мир тревожного кино.

Для тех, кого покорила его мрачная атмосфера, беспощадное напряжение и прямое столкновение с потусторонним, мы подобрали несколько фильмов, которые обладают схожим настроением.

«Мама»

Хоррор стал важной ступенью в карьере режиссёра Энди Мускетти — того самого, кто позже подарил зрителям дилогию «Оно» и сериал «Добро пожаловать в Дерри». Хотя в визуальной эстетике фильма явно чувствуется влияние продюсера Гильермо дель Торо, нельзя не признать, что Мускетти сумел создать работу, способную удивить даже искушённых поклонников жанра.

Как и «Чёрный телефон», «Мама» — это неспешная, вдумчивая история о сверхъестественных силах, преследующих уязвимых и одиноких героев. А в финале фильм превращается в пронзительную сказку о семье, жертвенности и силе привязанности.

Кадр из фильма «Мама»

«Другие»

Готический хоррор «Другие» вошёл в историю прежде всего благодаря своему леденящему душу финальному повороту. Картина во многом задала новые стандарты и тон для современных историй о духах и привидениях. Ее отголоски можно легко разглядеть и в «Астрале», и в «Заклятии».

«Другие» — фильм гораздо более неспешный, даже медитативный по сравнению с динамичным «Чёрным телефоном 2», но их объединяет основная идея: стирание границы между миром живых и царством мёртвых.

Кадр из фильма «Другие»

«Незнакомцы»

В «Незнакомцах» нет сверхъестественного — ни призраков, ни древних проклятий. Но с «Чёрным телефоном 2» этот фильм роднит другое: обращение к самым примитивным, инстинктивным страхам, которые сидят глубоко в человеческой психике.

Оригинальная картина 2007 года (в отличие от её поздних ремейков) — это в первую очередь хоррор психологический. Он пугает не кровавыми подробностями, а безысходными ситуациями.

Персонажи-незнакомцы в масках ужасают своей холодной непосредственностью, лишая жертв и зрителей последних надежд.

Кадр из фильма «Незнакомцы»

«Не дыши»

Фильм «Не дыши» построен на предельно простой завязке. Группа подростков решается ограбить дом замкнутого, слепого соседа-ветерана, будучи уверенными в лёгкой добыче. Однако очень скоро они понимают, что вляпались в историю, с которой им не справиться, и сами становятся добычей в смертельной игре.

С «Чёрным телефоном» этот хоррор роднит особый подход к образу антагониста. Оба фильма строят напряжение вокруг сложного, многогранного и по-своему мотивированного отрицательного персонажа. Его даже можно понять, но встречаться с ним не хочется.

Кадр из фильма «Не дыши»

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2».

Фото: Кадры из фильмов «Мама» (2013), «Другие» (2001), «Не дыши» (2016), «Незнакомцы» (2007)
Светлана Левкина
