Не можете оторваться от новых «Форсайтов»? Эти три исторические драмы легко их заменят

14 октября 2025 17:38
Кадр из сериала «Форсайты»

Проекты похожи по атмосфере и самому духу сюжета.

Этой осенью зрители увидели сериал «Форсайты» — свежую интерпретацию знаменитого британского романа. Сюжет вращается вокруг жизни состоятельной аристократической семьи.

Внутри клана назревает серьезный конфликт. Двоюродные братья вступают в борьбу за контроль над семейным бизнесом. Каждому из них предстоит сделать сложный выбор между искренними чувствами и требованиями высшего общества.

Новая версия не копирует предыдущие экранизации. Она представляет знакомую историю с совершенно иного ракурса.

Более камерный и романтичный подход привлек внимание современной аудитории. Свежий взгляд на классику заинтересовал зрителей. И любителям таких историй точно понравятся эти 3 похожих сериала.

«Ярмарка тщеславия»

Перед зрителями разворачивается судьба Ребекки Шарп, молодой девушки-сироты. Её отец был бедным художником, а мать — французской танцовщицей. Героиня готова на всё ради достижения своей цели. Она страстно желает выбраться из нищеты и войти в высший свет.

Ребекка обладает острым умом и артистическим талантом. Её яркая внешность помогает очаровывать окружающих. Девушка учится манипулировать как мужчинами, так и женщинами. Благодаря этим способностям её дерзкая мечта постепенно начинает сбываться.

Сериал «Ярмарка тщеславия» создан по мотивам классического романа Уильяма Теккерея. Действие происходит в Великобритании времён Наполеоновских войн.

Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия»

«Позолоченный век»

События сериала происходят в 1882 году. Это время называют Позолоченным веком в истории США. Гражданская война уже закончилась, и страна переживает бурный экономический рост.

Юная Мариан Брук, оставшаяся без родителей, переезжает в Нью-Йорк. Её принимают родные тётушки из аристократической семьи.

Пожилые родственницы не хотят замечать стремительных изменений в обществе. Они не признают, что новые ценности постепенно разрушают традиционный уклад.

Мариан знакомится с загадочной Пегги Скотт. Афроамериканка представляется служанкой, хотя на самом деле является образованной женщиной.

Вместе с новой подругой героиня погружается в мир нью-йоркской элиты. Оставшись без родительской опеки, она стоит перед сложным выбором. Девушка решает, стоит ли подчиняться строгим правилам местного высшего общества. Или же ей следует найти собственную дорогу в жизни.

Создатели проекта «Позолоченный век» известны зрителям по знаменитому «Аббатству Даунтон». Эта костюмная драма продолжает традиции качественного исторического кино.

Кадр из сериала «Позолоченный век»

«Чайный салон "Ла Модерна"»

Действие сериала разворачивается в Мадриде тридцатых годов прошлого века. Главная героиня Матильда — юная и целеустремленная девушка.

Она мечтает обрести финансовую независимость и устраивается в элитный чайный салон «Ла Модерна». За столиками этого заведения испанская аристократия обсуждает свои самые сокровенные тайны.

В салоне героиня обретает новых подруг и неожиданно сталкивается с прошлым. Её бывший возлюбленный Иньиго теперь работает помощником влиятельного предпринимателя. Молодой человек пытается возобновить их отношения, но Матильда не торопится отвечать взаимностью.

Помимо любовных переживаний девушку ждут увлекательные и рискованные приключения. Сериал «Чайный салон "Ла Модерна"» создан по мотивам романа Луизы Карнес «Чайные комнаты» и представляет собой классическую испанскую драму в самом хорошем смысле.

Кадр из сериала «Чайный салон "Ла Модерна"»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 исторических сериала, где сюжет даже круче, чем в «Игре престолов».

Фото: Кадры из сериалов «Форсайты», «Ярмарка тщеславия», «Позолоченный век», «Чайный салон «Ла Модерна»
Светлана Левкина
