Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта

«Ведьмак» — популярная фэнтези-сага, основанная на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Одноименный сериал Netflix выходит с 2019 года, и сейчас фанаты замерли в ожидании премьеры 4 сезона.

А ведь есть немало проектов, со схожей атмосферой. Мы выбрали три из их.

«Колесо времени»

Как и «Ведьмак», это масштабная экранизация культовой серии романов. В центре сюжета «Колеса времени» — группа молодых людей, один из которых может быть избранным, судьбой которого является либо спасти мир, либо уничтожить его. Это напрямую перекликается с пророчествами вокруг Цири.

Герои не сидят на месте, а путешествуют по континенту, сталкиваясь с разными культурами и угрозами.

«Тень и кость»

Действие происходит в стране, расколотой надвое аномальной зоной, полной чудовищ. Гриши — элитные маги-солдаты с разными способностями — являются аналогом ведьмаков и чародеек.

Кроме того, в сериале «Тень и кость» есть своя система магии, основанная на манипуляции материей. А компания во главе с харизматичным лидером Казом Бреккером очень напоминает группу Геральта, Лютика и Цири.

«Игра престолов»

Ранние сезоны «Игры престолов» напоминают «Ведьмака». Это мир, где добро не всегда побеждает, а герои часто вынуждены выбирать между плохим и очень плохим вариантом.

«Ведьмак» все больше погружается в политику Северных королевств и Нильфгаарда. Это также отражает и «Игру престолов». Интриги, предательства и борьба за Железный Трон очень напоминают борьбу за Цинтру и власть над континентом.

Правда, в «Игре престолов» нет профессиональных охотников на монстров и магия изначально играет гораздо меньшую роль, выступая на заднем плане.

