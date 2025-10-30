Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта

«Ведьмак» — популярная фэнтези-сага, основанная на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Одноименный сериал Netflix выходит с 2019 года, и сейчас фанаты замерли в ожидании премьеры 4 сезона.
А ведь есть немало проектов, со схожей атмосферой. Мы выбрали три из их.
«Колесо времени»
Как и «Ведьмак», это масштабная экранизация культовой серии романов. В центре сюжета «Колеса времени» — группа молодых людей, один из которых может быть избранным, судьбой которого является либо спасти мир, либо уничтожить его. Это напрямую перекликается с пророчествами вокруг Цири.
Герои не сидят на месте, а путешествуют по континенту, сталкиваясь с разными культурами и угрозами.
«Тень и кость»
Действие происходит в стране, расколотой надвое аномальной зоной, полной чудовищ. Гриши — элитные маги-солдаты с разными способностями — являются аналогом ведьмаков и чародеек.
Кроме того, в сериале «Тень и кость» есть своя система магии, основанная на манипуляции материей. А компания во главе с харизматичным лидером Казом Бреккером очень напоминает группу Геральта, Лютика и Цири.
«Игра престолов»
Ранние сезоны «Игры престолов» напоминают «Ведьмака». Это мир, где добро не всегда побеждает, а герои часто вынуждены выбирать между плохим и очень плохим вариантом.
«Ведьмак» все больше погружается в политику Северных королевств и Нильфгаарда. Это также отражает и «Игру престолов». Интриги, предательства и борьба за Железный Трон очень напоминают борьбу за Цинтру и власть над континентом.
Правда, в «Игре престолов» нет профессиональных охотников на монстров и магия изначально играет гораздо меньшую роль, выступая на заднем плане.
Ранее портал «Киноафиша» писал, что новая звезда «Ведьмака» пообещал не копировать Кавилла.