Не можете дождаться новой серии «Дэдлока»? Вот еще 3 крепких австралийских сериала об убийствах в маленьких городках

Эти проекты будут держать в напряжении до финала.

Когда говорят о качественных детективных сериалах, зрители чаще всего вспоминают скандинавские или американские проекты. Хотя Австралия тоже выпускает достойные работы в этом жанре — просто они обладают специфической эстетикой, которая нравится далеко не всем. Интересно, что многие страны пытаются делать ремейки австралийских шоу, но оригиналы почти всегда оказываются сильнее.

По настроению австралийские детективы уступают в мрачности скандинавским вроде «Моста» или «Полуночного солнца». Однако завязка у них схожая: убийство в небольшом городке запускает череду событий, которые постепенно раскрывают тёмную сторону тихой провинциальной жизни.

«Дэдлок»

Тело местного жителя находят на пляже. Расследование поручают офицеру полиции Дульси Коллинз. Из Дарвина ей направляют старшего следователя Эдди Рэдклифф и слишком активного младшего констебля Эбби. Город готовится к ежегодному фестивалю, а троице предстоит забыть о разногласиях и найти убийцу.

В марте 2026 года стартовал второй сезон. Героини отправляются в тропический северный Квинсленд, где расследуют гибель Буши — бывшего друга Эдди. Когда в маленьком городке находят мертвыми двух местных знаменитостей, Дульси и Эдди понимают: это дело сложнее, чем они думали.

«Вершина озера»

Детектив из Сиднея Робин Гриффин приезжает в родной городок Топлейк навестить больную мать. В это время там происходит трагедия: юная Туи Митчем пытается свести счеты с жизнью, и врачи обнаруживают, что она беременна. А вскоре девушка и вовсе исчезает.

Робин начинает собственное расследование. Она подозревает, что исчезновение Туи связано с её отцом — местным торговцем наркотиками, который фактически контролирует весь город. Но и у самого детектива есть тёмное прошлое: она тоже пережила насилие. Из‑за этого многие сомневаются, способна ли Робин сохранять объективность.

Оба сезона сериала стоит рассматривать как отдельные полнометражные картины с общей историей. Первый разворачивается в Новой Зеландии, второй переносит действие в Сидней. Атмосфера у них разная, но вместе они создают цельную картину.

«Сумерки»

Действие разворачивается на острове Тасмания. Там находят тело женщины, которую жестоко убили: труп обмотали колючей проволокой и оставили у водопада. Местная полиция не справляется, поэтому из Мельбурна присылают старшего детектива Алекса О’Коннелла.

Расследовать преступление он будет вместе с детективом Молли МакГи — они знакомы ещё с подросткового возраста.

«Сумерки» относятся к тем сериалам, где важна атмосфера. При этом история не только красивая визуально, но и многослойная. В ней переплетаются традиции и современность, темы преемственности и тайных верований, вопросы принятия и отторжения.

«Доктор Хэрроу»

Дэниэл Хэрроу работает патологоанатомом и считается блестящим специалистом. Он эксцентричен, и окружающим непросто мириться с его характером.

Но профессионализм Хэрроу настолько высок, что коллеги вынуждены его уважать. Проблема в другом: у доктора есть тайна, которую он тщательно скрывает. Если правда всплывёт, под ударом окажутся и его семья, и карьера.