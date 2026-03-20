Не можете дождаться новой серии «Дэдлока»? Вот еще 3 крепких австралийских сериала об убийствах в маленьких городках

20 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Дэдлок»

Эти проекты будут держать в напряжении до финала.

Когда говорят о качественных детективных сериалах, зрители чаще всего вспоминают скандинавские или американские проекты. Хотя Австралия тоже выпускает достойные работы в этом жанре — просто они обладают специфической эстетикой, которая нравится далеко не всем. Интересно, что многие страны пытаются делать ремейки австралийских шоу, но оригиналы почти всегда оказываются сильнее.

По настроению австралийские детективы уступают в мрачности скандинавским вроде «Моста» или «Полуночного солнца». Однако завязка у них схожая: убийство в небольшом городке запускает череду событий, которые постепенно раскрывают тёмную сторону тихой провинциальной жизни.

«Дэдлок»

Тело местного жителя находят на пляже. Расследование поручают офицеру полиции Дульси Коллинз. Из Дарвина ей направляют старшего следователя Эдди Рэдклифф и слишком активного младшего констебля Эбби. Город готовится к ежегодному фестивалю, а троице предстоит забыть о разногласиях и найти убийцу.

В марте 2026 года стартовал второй сезон. Героини отправляются в тропический северный Квинсленд, где расследуют гибель Буши — бывшего друга Эдди. Когда в маленьком городке находят мертвыми двух местных знаменитостей, Дульси и Эдди понимают: это дело сложнее, чем они думали.

Кадр из сериала «Дэдлок»

«Вершина озера»

Детектив из Сиднея Робин Гриффин приезжает в родной городок Топлейк навестить больную мать. В это время там происходит трагедия: юная Туи Митчем пытается свести счеты с жизнью, и врачи обнаруживают, что она беременна. А вскоре девушка и вовсе исчезает.

Робин начинает собственное расследование. Она подозревает, что исчезновение Туи связано с её отцом — местным торговцем наркотиками, который фактически контролирует весь город. Но и у самого детектива есть тёмное прошлое: она тоже пережила насилие. Из‑за этого многие сомневаются, способна ли Робин сохранять объективность.

Оба сезона сериала стоит рассматривать как отдельные полнометражные картины с общей историей. Первый разворачивается в Новой Зеландии, второй переносит действие в Сидней. Атмосфера у них разная, но вместе они создают цельную картину.

Кадр из сериала «Вершина озера»

«Сумерки»

Действие разворачивается на острове Тасмания. Там находят тело женщины, которую жестоко убили: труп обмотали колючей проволокой и оставили у водопада. Местная полиция не справляется, поэтому из Мельбурна присылают старшего детектива Алекса О’Коннелла.

Расследовать преступление он будет вместе с детективом Молли МакГи — они знакомы ещё с подросткового возраста.

«Сумерки» относятся к тем сериалам, где важна атмосфера. При этом история не только красивая визуально, но и многослойная. В ней переплетаются традиции и современность, темы преемственности и тайных верований, вопросы принятия и отторжения.

Кадр из сериала «Сумерки»

«Доктор Хэрроу»

Дэниэл Хэрроу работает патологоанатомом и считается блестящим специалистом. Он эксцентричен, и окружающим непросто мириться с его характером.

Но профессионализм Хэрроу настолько высок, что коллеги вынуждены его уважать. Проблема в другом: у доктора есть тайна, которую он тщательно скрывает. Если правда всплывёт, под ударом окажутся и его семья, и карьера.

Кадр из сериала «Доктор Хэрроу»
Фото: Кадры из сериалов «Дэдлок», «Вершина озера», «Сумерки», «Доктор Хэрроу»
Светлана Левкина
4 самых веселых пасхальных эпизода популярных ситкомов: помогут настроиться на праздник 4 самых веселых пасхальных эпизода популярных ситкомов: помогут настроиться на праздник Читать дальше 19 марта 2026
5 сериалов 2026 года с самыми высокими рейтингами на IMDb: вышли целиком, так что ждать новых эпизодов не придется 5 сериалов 2026 года с самыми высокими рейтингами на IMDb: вышли целиком, так что ждать новых эпизодов не придется Читать дальше 18 марта 2026
Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Читать дальше 21 марта 2026
До премьеры самого громкого триллера весны «Пастбища богов» осталась неделя: собрали еще 3 ярких российских фильма в этом жанре До премьеры самого громкого триллера весны «Пастбища богов» осталась неделя: собрали еще 3 ярких российских фильма в этом жанре Читать дальше 20 марта 2026
Эти 3 свежих хоррора 2026 года уже напугали миллионы: собрали новинки с хорошим рейтингом — посмотрите на выходных Эти 3 свежих хоррора 2026 года уже напугали миллионы: собрали новинки с хорошим рейтингом — посмотрите на выходных Читать дальше 20 марта 2026
Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии Читать дальше 17 марта 2026
1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) 1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) Читать дальше 17 марта 2026
В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался Читать дальше 21 марта 2026
Похмелье после «Черного зеркала» можно заглушить этим научно-фантастическим сериалом: всего 8 серий, зато какие Похмелье после «Черного зеркала» можно заглушить этим научно-фантастическим сериалом: всего 8 серий, зато какие Читать дальше 21 марта 2026
