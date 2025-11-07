Меню
Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время

7 ноября 2025 11:50
Кадр из мультфильма «Зверополис»

Эти проекты имеют ярких героев.  

«Зверополис» стал огромным успехом как у зрителей, так и у критиков, и даже получил «Оскар» как лучший анимационный фильм. Публике полюбились главные герои, энергичная и оптимистичная Джуди и хитрый и обаятельный лис Ник Уайлд.

До сиквела, которого пришлось дожидаться почти 10 лет, осталось меньше месяца. Еще успеете посмотреть 3 мультика, которые духом очень похожи на «Зверополис».

«Гадкий я»

Как и Ник Уайлд, главный герой Грю — хитрый авантюрист, который меняется под влиянием обстоятельств. В ленте «Гадкий я» также много иронии, сарказма и ситуаций, где злодеи оказываются милыми.

Как и Зверополис, вселенная и мультфильма полна необычных технологий и запоминающихся локаций.

Кадр из мультфильма «Гадкий я»

«Ральф»

Ральф, как Джуди, — изгой в своём мире, который хочет доказать, что он больше, чем о нем думают. Оба мультфильма построены как запутанные расследования

Да и центральные персонажи «Ральфа» такие же несовместимые напарники, как Джуди и Ник.

Кадр из мультфильма «Ральф»

«Тачки»

Радиатор-Спрингс — город, но на самом деле такой же персонаж, как Зверополис, со своими правилами и жителями.

Молния Маккуин, как и Джуди, сначала самоуверен и хочет славы, но учится работать в команде. А еще «Тачки» мягко высмеивают провинциальные и городские предрассудки.

Кадр из мультфильма «Тачки»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такой Гэри в «Зверополисе 2».

Фото: Кадры из мультфильмов «Гадкий я» (2010), «Ральф» (2012), «Тачки» (2006), «Зверополис» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
