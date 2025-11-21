Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу

Киноленты с фэнтези-налетом, так что скучно точно не будет.

27 ноября выйдут первые серии шестого сезона «Очень странных дел», и многие уже пересмотрели любимые эпизоды. Если вы тоже скучаете по подростковым тайнам, ретро-энергии и монстрам, прячущимся за обоями — держите подборку сериалов, которые попадают в ту же самую нервную струну.

«Тень и кость»

Мир, разрезанный стеной тьмы, солдатка, внезапно ставшая спасительницей, и магия, где за каждым чудом скрывается цена. Атмосфера такая же густая, как в подвалах Хокинса, — и так же быстро затягивает.

«Лок и ключ»

Дом, полный ключей от чужих страхов и собственных возможностей. Семейная тайна здесь раскрывается не хуже «Изнанки» — чуть открыл дверь, и реальность уже не та. Страшно, красиво, цепляет.

«Мы все мертвы»

Корейская школа превращается в ловушку, когда вирус превращает учеников в хищников. Но главный страх — даже не зомби, а выборы, которые приходится делать подросткам, оставшимся без взрослых.

«Детективы с того света»

Два духа-подростка расследуют дела живых, будто у смерти есть рабочий график. Легкий мрак, немного дерзости и та самая дружба, которая спасает даже после границы мира.

«Манифест»

Самолет пропал на пять лет, но приземлился через несколько часов — по версии пассажиров. Пока мир успел их похоронить, им предстоит выживать в новой реальности и понять, что же случилось в небе.

«Академия «Амбрелла»

Семейка супердетей с разрушенными нервами спасает мир и собственные отношения. Тоже хаос, тоже юмор, тоже подростки, которым явно выдали слишком много ответственности.

«Алиса в Пограничье»

Токио пустеет, улицы превращаются в игровое поле, а выживание — в математическую задачу с плохими вариантами исхода. Для тех, кто любит параллельные миры с острым вкусом опасности.

«Темное дитя»

Обычная девушка узнаёт, что она — клон. А потом — что вовсе не одна такая. Научный триллер с психозом внутри и тайнами, которые раскрываются по кругу, как головоломка.

«Девчонки из Дерри»

Да, без монстров. Но атмосфера подросткового хаоса, хулиганства и дружбы — та же. Здесь смеются, дерутся, взрослеют и пытаются выжить в 90-х, которые порой страшнее других измерений, пишет журнал Maximonline.

«Тьма»

Тут уже по-настоящему мрачно: исчезнувшие дети, петли времени и городок, где прошлое, будущее и страхи живут бок о бок. Немецкий «Хокинс» — только ещё запутаннее.

Ранее мы писали: До премьеры 2 недели, но уже все ясно: первый человек, увидевший финальную серию «Очень странных дел», вынес вердикт