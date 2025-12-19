Меню
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ

19 декабря 2025 17:38
Кадр из сериала «Волшебный участок»

Новый сериал сосредоточится на городе гномов под названием Кайфск.

Okko продолжает расширять вселенную «Волшебного участка» — и делает это максимально неожиданным способом. Онлайн-кинотеатр официально анонсировал спин-офф под рабочим названием «Город гномов». Проект уже обзавёлся тизер-сценой и сразу привлёк внимание из-за ключевого факта: сериал создают с активным использованием искусственного интеллекта.

«Город гномов» и Кайфск

Новый сериал сосредоточится на городе гномов под названием Кайфск. Именно туда в седьмой серии второго сезона «Волшебного участка» попадает Гном — и, как теперь ясно, это было не случайное ответвление сюжета, а задел на отдельную историю. Авторы обещают полноценное расширение мира с собственными героями, правилами и конфликтами.

Тизер и кот из Эрмитажа

В представленном тизере зрителям показывают троицу гномов, которые роются в захламлённой квартире в поисках загадочной фотографии. Их «босс-файт» — вовсе не мифическое чудовище, а кот Мурзик, в прошлом ловец мышей в Эрмитаже. Абсурд, фирменный юмор и ощущение сказки на грани реальности — всё это явно наследует стиль оригинального сериала.

Сериал, сделанный вместе с ИИ

Хотя проект заявлен как созданный с помощью ИИ, Okko подчёркивает: это не генерация «на коленке». Команда работала в полноценном производственном режиме — с реальными локациями, костюмами, визуальной драматургией и масштабным кастингом ИИ-персонажей. Режиссёром вновь стал Степан Гордеев, сценарий пишут Александр Носков, Александр Маркин и Слава Шмидт.

Когда ждать

Дата премьеры «Города гномов» пока не раскрывается. Но уже ясно: Okko делает ставку на эксперимент — и проверяет, готов ли зритель к сериалам, где искусственный интеллект становится частью творческого процесса, а не просто инструментом за кадром.

Также прочитайте: Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры

Фото: Кадр из сериала «Волшебный участок»
Екатерина Адамова
