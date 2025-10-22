Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не могли оторваться от «Бара "Один звонок"»? Вот еще 3 похожих сериала, которые сработают как прием у психолога

Не могли оторваться от «Бара "Один звонок"»? Вот еще 3 похожих сериала, которые сработают как прием у психолога

22 октября 2025 07:58
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

В этих проектах можно найти одинаковые элементы сюжета.

Сериал «Бар "Один звонок"» всего за первые семь дней с момента релиза сумел войти в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». Мистическая история, где связь с потусторонним миром становится способом искупления вины, нашла глубокий отклик у аудитории.

Если вы тоже оценили сочетание сверхъестественного напряжения и психологической драмы, предлагаем обратить внимание на три проекта, развивающих похожую эстетику.

«Бар "На грудь"»

Веб-проект «Бар "На грудь"» представляет собой наиболее камерную версию подобных историй, сохраняя антураж заведения, но обходясь без мистической составляющей. Действие разворачивается в атмосфере питерского бара, где главная героиня Алиса выполняет роль молчаливого слушателя для самых разных посетителей.

Короткие десятиминутные серии знакомят зрителей с разнообразными судьбами: от ностальгирующих бандитов девяностых до современных хипстеров. Каждый монолог за стойкой бара превращается в законченную психологическую зарисовку.

Кадр из сериала «Бар "На грудь"»

«Закрыть гештальт»

Если атмосфера «Бара "Один звонок"» затронула ваши чувства, но хочется менее мрачного повествования, обратите внимание на сериал «Закрыть гештальт». В нём сохраняется тема общения с потусторонним миром, но подаётся она через призму лёгкой комедии.

Главный герой, менеджер автосалона Фёдор Ярцев, после падения с двадцатого этажа обретает необычный дар — способность видеть призраков. К нему начинают обращаться самые разные духи: от вечно недовольной тёщи до бандита из лихих девяностых. Каждый просит помочь завершить незаконченные земные дела.

Невольный медиум становится своеобразным психотерапевтом для потусторонних клиентов.

Кадр из сериала «Закрыть гештальт»

«Пассажиры»

«Пассажиры» предлагают зрителям необычную концепцию потустороннего мира. Здесь загробное существование предстаёт не как финал, а как возможность завершить земные дела. Главный герой Андрей управляет особым такси, чьими клиентами становятся души, не сумевшие при жизни разрешить свои внутренние конфликты.

Каждая поездка в старом авто превращается в сеанс психотерапии, где пассажиры делятся историями о невысказанной любви, неисправленных ошибках и несбывшихся мечтах. Андрей выступает в роли внимательного слушателя и проводника, помогая душам обрести покой.

В проекте снимались Кирилл Кяро (первый сезон), а также Сергей Гилёв и Аня Чиповская (второй сезон).

Кадр из сериала «Пассажиры»

Ранее портал «Киноафиша» писал, будет ли 2 сезон у «Бара "Один звонок"».

Фото: Кадры из сериалов «Бар "Один звонок"», «Бар "На грудь"», «Закрыть гештальт», «Пассажиры»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей 2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей Читать дальше 22 октября 2025
«Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия «Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия Читать дальше 21 октября 2025
Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства Читать дальше 21 октября 2025
«Интерстеллар» только на втором месте: 4 великих фильма с самым высоким рейтингом, которые точно заслужили свои оценки «Интерстеллар» только на втором месте: 4 великих фильма с самым высоким рейтингом, которые точно заслужили свои оценки Читать дальше 21 октября 2025
Если скучно жить — вот 6 триллеров, которые взбодрят лучше кофе: сразу захочется проверить, заперта ли дверь Если скучно жить — вот 6 триллеров, которые взбодрят лучше кофе: сразу захочется проверить, заперта ли дверь Читать дальше 20 октября 2025
Убытки на сотни миллионов: эти 5 кассовых провалов за последние 10 лет оказались шедеврами – но это поняли слишком поздно Убытки на сотни миллионов: эти 5 кассовых провалов за последние 10 лет оказались шедеврами – но это поняли слишком поздно Читать дальше 19 октября 2025
«Только не списывай точь-в-точь»: за 10 лет до «Бара “Один звонок” вышло до боли похожее аниме – тоже про загробный мир, но круче во всем «Только не списывай точь-в-точь»: за 10 лет до «Бара “Один звонок” вышло до боли похожее аниме – тоже про загробный мир, но круче во всем Читать дальше 19 октября 2025
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Читать дальше 23 октября 2025
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды 3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше