Не могли оторваться от «Бара "Один звонок"»? Вот еще 3 похожих сериала, которые сработают как прием у психолога

В этих проектах можно найти одинаковые элементы сюжета.

Сериал «Бар "Один звонок"» всего за первые семь дней с момента релиза сумел войти в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». Мистическая история, где связь с потусторонним миром становится способом искупления вины, нашла глубокий отклик у аудитории.

Если вы тоже оценили сочетание сверхъестественного напряжения и психологической драмы, предлагаем обратить внимание на три проекта, развивающих похожую эстетику.

«Бар "На грудь"»

Веб-проект «Бар "На грудь"» представляет собой наиболее камерную версию подобных историй, сохраняя антураж заведения, но обходясь без мистической составляющей. Действие разворачивается в атмосфере питерского бара, где главная героиня Алиса выполняет роль молчаливого слушателя для самых разных посетителей.

Короткие десятиминутные серии знакомят зрителей с разнообразными судьбами: от ностальгирующих бандитов девяностых до современных хипстеров. Каждый монолог за стойкой бара превращается в законченную психологическую зарисовку.

«Закрыть гештальт»

Если атмосфера «Бара "Один звонок"» затронула ваши чувства, но хочется менее мрачного повествования, обратите внимание на сериал «Закрыть гештальт». В нём сохраняется тема общения с потусторонним миром, но подаётся она через призму лёгкой комедии.

Главный герой, менеджер автосалона Фёдор Ярцев, после падения с двадцатого этажа обретает необычный дар — способность видеть призраков. К нему начинают обращаться самые разные духи: от вечно недовольной тёщи до бандита из лихих девяностых. Каждый просит помочь завершить незаконченные земные дела.

Невольный медиум становится своеобразным психотерапевтом для потусторонних клиентов.

«Пассажиры»

«Пассажиры» предлагают зрителям необычную концепцию потустороннего мира. Здесь загробное существование предстаёт не как финал, а как возможность завершить земные дела. Главный герой Андрей управляет особым такси, чьими клиентами становятся души, не сумевшие при жизни разрешить свои внутренние конфликты.

Каждая поездка в старом авто превращается в сеанс психотерапии, где пассажиры делятся историями о невысказанной любви, неисправленных ошибках и несбывшихся мечтах. Андрей выступает в роли внимательного слушателя и проводника, помогая душам обрести покой.

В проекте снимались Кирилл Кяро (первый сезон), а также Сергей Гилёв и Аня Чиповская (второй сезон).

Ранее портал «Киноафиша» писал, будет ли 2 сезон у «Бара "Один звонок"».