Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»?

Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»?

25 сентября 2025 16:10
Кадр из сериала «Твин Пикс»

Напиток стал отражением его характера.

Атмосфера «Твин Пикса» — это не только осенние пейзажи и неизменный вишневый пирог в кафе. Важнейшей деталью стала любовь агента Дейла Купера к кофе. На протяжении всего сюжета он постоянно заказывает свой обожаемый напиток — «черный как ночь».

Кофе стал отражением характера Купера: он бодрый, ясномыслящий и всегда активный. Даже в мистической Красной комнате застывшая чашка служит важным символом.

Это сразу и предупреждение, и насмешка над агентом — в мире духов его привычные правила перестают работать. Такой простой напиток стал ключом к пониманию всей истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители нашли разумное объяснение странной концовки «Твин Пикса».

Фото: Кадры из сериала «Твин Пикс»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше