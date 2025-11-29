«Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел

Олег Янковский — это актёр, ставший эпохой. Он умел наделять персонажей такой глубиной, что зрители забывали — перед ними только исполнитель роли. Каждый его герой становился отдельной вселенной.

Даже в самых сложных образах он избегал однозначности. Его Мюнхгаузен — не просто фантазёр, а философ, бросающий вызов обыденности. А в «Полётах во сне и наяву» он показал кризис среднего возраста с такой пронзительностью, что это стало откровением для советского зрителя.

Но была одна работа в карьере, которую особенно выделял актер.

Олег Янковский о любимом фильме

Роль Позднышева в «Крейцеровой сонате» стала для Олега Янковского одновременно и триумфом, и испытанием. За эту работу он получил Государственную премию, хотя сам называл съёмки самым тяжёлым периодом в жизни. Актёр признавался, что ежедневное трёхчасовое погружение в сознание убийцы требовало невероятных душевных сил.

«Не мог дождаться, когда все это кончится. Но результат получился хороший», — отмечал он.

При этом именно эту ленту он называл своей лучшей работой, несмотря на то, что другие роли — как в «Полётах во сне и наяву» — давались ему гораздо легче.

«Люблю эту работу, считаю ее лучшей», — говорил актер.

Сюжет фильма «Крейцерова соната»

В «Крейцеровой сонате» зрители знакомятся с Позднышевым — человеком, который во время случайного путешествия в поезде врывается в спор пассажиров о любви. Он предлагает свою трагическую историю как главный аргумент в этом споре.

Постепенно его исповедь раскрывает мрачную историю брака, ревности и фатального исхода. Фильм, как и повесть Толстого, исследует изнанку человеческих отношений.

