Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 сильных фантастических фильма, о которых мало говорят, но высоко оценивают

Научная фантастика давно перестала быть жанром только про космос и спецэффекты. Часто самые цепляющие истории прячутся в камерных форматах, скромных бюджетах и неожиданных режиссёрских решениях.
Эти фильмы редко мелькают в подборках «обязательных», но их оценки держатся годами. Ниже — три картины, которые стабильно имеют рейтинг от 7 и ценятся зрителями именно за содержание.
«Связь» (2013)
IMDb — 7,2
Фильм начинается с обычного ужина друзей, но быстро уходит в сторону научной фантастики о параллельных реальностях.
В ночь пролёта кометы герои сталкиваются с пугающим эффектом: их дом оказывается не единственным таким в округе. Пространство дробится, версии людей множатся, а любой выбор начинает иметь последствия.
Картина снята практически без сценария — актёры импровизировали, опираясь на заданные режиссёром ситуации.
Это создаёт ощущение живого, нервного разговора и усиливает тревожный эффект. «Связь» давно закрепилась в статусе умной жанровой классики, которую рекомендуют тем, кто любит фантастику «чтобы подумать».
«Хроника» (2012)
IMDb — 7,0
Трое подростков находят загадочный объект и получают способность к телекинезу.
Первое время всё выглядит как аттракцион, но постепенно сила начинает обнажать скрытые комплексы, обиды и агрессию. История быстро смещается от подросткового развлечения к трагедии.
Формат псевдодокументальной съёмки работает здесь не как трюк, а как способ показать распад личности изнутри.
«Помутнение» (2006)
IMDb — 7,0
Экранизация романа Филипа К. Дика о мире, разъедаемом наркотиком, который разрушает личность.
Полицейский под прикрытием следит за группой зависимых, не сразу осознавая, что сам является частью этого наблюдения. Реальность начинает двоиться, а границы «я» стираются.
Ротоскопическая анимация подчёркивает ощущение нестабильности и отчуждения. Несмотря на звёздный актёрский состав, фильм прошёл мимо массового зрителя, но со временем стал одной из самых уважаемых экранизаций Дика. Его ценят за точность, атмосферу и отсутствие попыток всё упростить.
