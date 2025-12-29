Меню
Киноафиша Статьи Не Marvel и не DC: свежий корейский сериал про супергероя с очень странным даром уже в топ-5 Netflix

29 декабря 2025 10:52
«Кеширо»

Почему проект из Кореи так быстро зашел зрителям и чем он отличается от привычных супергеройских историй.

Сериал «Кеширо» стремительно вошел в топ-5 платформы Netflix и всего за несколько дней после премьеры оказался в центре обсуждений.

Корейский проект неожиданно попал в точку не масштабом и не визуальными эффектами, а идеей, которая звучит почти абсурдно — суперсила здесь напрямую зависит от наличных денег.

Супергерой, которому нужен кошелек

Главный герой «Кеширо» — обычный госслужащий Кан Сан-ун, которого играет Ли Джун-хо. Его способность работает по простому и жесткому правилу: сила и выносливость появляются только тогда, когда при нем есть деньги.

Чтобы «активироваться», герой буквально тратит свои средства. Потратил — стал сильнее. Остался без купюр — снова обычный человек.

Корейская версия жанра без иллюзий

Сериал сознательно уходит от идеи великого предназначения. Здесь нет мифологии, древних пророчеств и глобального спасения мира.

«Кеширо» работает с повседневностью — кредитами, зарплатами, бытовыми компромиссами. Суперспособность не возвышает героя, а постоянно ставит его в неловкое положение, заставляя выбирать между личной выгодой и необходимостью действовать.

«Кеширо»

Мир странных, но логичных способностей

Окружение Сан-уна построено по тем же принципам. В сериале появляются персонажи, чьи силы зависят от еды, алкоголя или других вполне приземленных факторов.

Героиня Ким Хян-ги управляет телекинезом, который усиливается в зависимости от количества съеденных калорий. Персонаж Ким Бён-чхоля — адвокат, чьи способности активируются после алкоголя и который возглавляет организацию людей с особыми возможностями.

От вебтуна к экрану

«Кеширо» основан на популярном вебтуне Kakao авторов Ли Хуна и Но Хе-ока, известных как Team Befar. Режиссером проекта выступил Ли Чхан-мин, сценарий написали Ли Джэ-ин и Чон Чхан-хо.

Экранная версия сохраняет иронию оригинала и не пытается «утяжелять» историю ради солидности, за счет чего сериал смотрится легко и цельно.

Почему сериал так быстро оказался в топе

«Кеширо» оказался понятным и универсальным. Его идея считывается мгновенно, персонажи живут в узнаваемой реальности, а суперсила здесь не подарок, а постоянный источник проблем.

Именно эта комбинация и позволила сериалу быстро закрепиться в топе Netflix, привлекая даже тех, кто обычно проходит мимо супергеройского жанра.

Фото: Кадр из сериала «Кеширо» (2025)

Фото: Кадр из сериала «Кеширо» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
