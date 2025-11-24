Меню
Киноафиша Статьи Не маньяк, а марионетка брата: кто на самом деле стоял за жуткими убийствами в «Территории»

24 ноября 2025 17:04
«Территория»

Вот это поворот!

Восьмая серия «Территории» (2017) поставила точку в самом громком вопросе сезона: кто убивал людей так изощрённо, что зрители уверились — это дело рук классического маньяка? Разгадка оказалась куда мрачнее и земнее.

Сериал держал внимание за счёт деталей преступлений: жертвы висели вниз головой, были в сознании, но не чувствовали боли из-за кустарного наркотика. В кадре появлялись следы почти ритуальной жестокости — и всё это выглядело как работа патологического убийцы. Но финальный твист перевернул логику расследования.

Кто скрывался за формулой «маньяк»

Убийцей оказался Юра — брат-близнец управленца полицией Владимира Бусыгина. В сериале подчёркивается: это был не психопат-охотник.

Юра действовал ради брата, убирая людей, которые становились для Владимира помехами. Он не был движим ненавистью или азартом охоты — его мотив выглядел пугающе простым и бытовым.

"Территория"

Почему преступления выглядели как работа садиста

Метод убийств — подвешивание, расчленение, полное сознание жертв — объясняется нарушениями психики Юры и его странной «преданностью» брату.

Он не придумывал способы казни ради удовольствия. Он лишь выполнял поручение и делал это так, как умел. В этом и проявилась самая страшная грань: зрелищность преступлений не была самоцелью, она была следствием.

Роль Бусыгина в раскрытой схеме

Развязка сместила фокус не на исполнителя, а на заказчика. Именно этот акцент вызвал обсуждения в сети — от шока до попыток переосмыслить поведение Системы внутри сериала. Юра — лишь инструмент. А тот, кто стоит рядом с полицией и использует брата для устранения «неугодных», вызывает куда больше вопросов.

Как твист меняет восприятие сезона

Финал восемь серий собирает в одну линию: сериал больше не о маньяке, а о границах власти и семье, которая превращается в механизм преступлений.

Многим зрителям понравилась именно эта приземлённость: никакой мистики, никаких «монстров». Только люди и их выбор, от которого становится не по себе.

Также прочитайте: «Посмотрела за один день»: почему «Территория» Первого канала — самый недооцененный российский ответ «Настоящему детективу»

Фото: Кадр из сериала «Территория» (2017)
Анна Адамайтес
