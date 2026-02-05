Меню
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

5 февраля 2026 21:31
Кадры из мультфильмов «Доктор Айболит», «Приключения Буратино», «Волшебник Изумрудного города»

В детстве многими мы зачитывались до утра.

Многие из нас с детства обожают детские сказки. Именно поэтому сейчас мы радуемся, что сценаристы взялись за переосмысление сказок. При этом сейчас мы прекрасно знаем, кто и у кого мог взять сюжет.

Во времена СССР не было интернета и зарубежного телевидения. Из-за этого многие читатели не знали о заимствованиях в детских книгах. Однако сейчас мы точно знаем, что некоторые советские сказки очень похожи на западные первоисточники.

«Доктор Айболит»

«Доктор Айболит»

Образ Бармалея и доктор Айболит напоминают английскую сказку о Докторе Дулиттле. В обоих случаях добрый врач, который понимает животных, отправляется в Африку лечить зверей и попадает в плен к злодею. Английский писатель Хью Лофтинг придумал эту историю ещё в годы Первой мировой войны. При этом у Айболита был реальный прототип — врач Цемах Шабад из Вильнюса.

«Приключения Незнайки и его друзей»

«Приключения Незнайки и его друзей»

История Незнайки тоже интересна. Носов во многом опирался на книгу Анны Хвольсон конца XIX века. Та, в свою очередь, заимствовала мотивы из ранних канадских комиксов. Получается своеобразный двойной «плагиат». Однако на самом деле различия серьезные и у Носова много новых сюжетных линий, а также героев.

«Золотой Ключик, или Приключения Буратино»

«Золотой Ключик, или Приключения Буратино»

«Буратино» Алексея Толстого часто сравнивают с «Приключениями Пиноккио». Главная фабула у них общая: из куска дерева получается живой мальчик. Но у Толстого появилась своя сюжетная линия. В «Пиноккио» нет Золотого ключика и тайной двери за холстом, а сюжет длиннее.

«Старик Хоттабыч»

«Старик Хоттабыч»

Сюжеты иностранного «Медного кувшина» и русского «Старика Хоттабыча» тоже схожи. В обоих рассказах герой обнаруживает джина, не знакомого с современным миром. В советской версии джин проходит через призму идеологии: пионер Волька отвергает многие разрешенные джином блага и пытается приучить его к советской жизни. Финал истории также разный.

«Волшебник Изумрудного города»

«Волшебник Изумрудного города»

Наконец, «Волшебник Изумрудного города» близок к «Удивительному волшебнику из страны Оз». Герои и основной сюжет совпадает. Сам Волков так и остался известен главным образом благодаря этой адаптации. Его последующие книги не получили такой же популярности, как у Баума. Хотя отличия в сюжетах все же есть.

Фото: Кадры из мультфильмов «Доктор Айболит», «Приключения Незнайки и его друзей», «Приключения Буратино», «Волшебник Изумрудного города», фильма «Старик Хоттабыч»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
