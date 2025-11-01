Не Ланда и не члены банды Дедли Вайперс: Тарантино раскрыл самого неприятного для него киногероя – а вот фанатам он нравится

Режиссёр, обожающий своих злодеев, однажды создал персонажа, который вызвал у него отвращение.

Мы давно привыкли к обаятельным злодеям Квентина Тарантино. Ганс Ланда из «Бесславных ублюдков» (2009) или участники банды из «Убить Билла» (2003) – каждый из них прописан с такой любовью, что зрители иной раз ловят себя на мысли: «А ведь он чертовски харизматичен».

Но однажды всё пошло иначе. И случилось это с «Джанго освобождённым» (2012).

Киногерой, к которому режиссёр не смог проникнуться

Во время подкаста ReelBlend Тарантино рассказал, что существуют редкие исключения – персонажи, которых он не просто не любит, а буквально отвергает.

И таким исключением стал Кэлвин Кэнди, хозяин плантации Кэндиленд. Режиссёр признался: «Я действительно ненавидел этого персонажа». По его словам, Кэнди был «без тени симпатии», в отличие от большинства его злодеев.

Почему Кэнди казался автору «провальным»

Тарантино отметил, что обычно способен увидеть мотивы своих злодеев, понять их логику, иногда даже почувствовать слабость или одиночество, которое делает их живыми. Но Кэнди не давал ему ни единого крючка.

«Он был без нюансов, без амбивалентности», – объяснил режиссёр.

Именно поэтому ему казалось, что этот герой получился слабее остальных.

Как Ди Каприо изменил восприятие персонажа

И вот здесь начинается самое интересное. Леонардо Ди Каприо, сыгравший Кэнди, увидел в роли гораздо больше, чем предполагал сценарий.

Его игра придала персонажу глубину, которую Тарантино сам в нём не замечал. Режиссёр признался, что был удивлён: «Я думал, что этот персонаж не настолько хорош, как Лео считает». Однако именно актёр сделал его по-настоящему зловещим.

Кэнди стал самым неприятным злодеем в карьере Тарантино

В итоге именно Кэлвин Кэнди стал единственным героем, от которого Тарантино дистанцировался эмоционально. Иронично, что зрители, наоборот, отмечали его харизму и цитировали сцены из фильма, а образ быстро стал одним из самых узнаваемых в карьере Ди Каприо.

