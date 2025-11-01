Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не Ланда и не члены банды Дедли Вайперс: Тарантино раскрыл самого неприятного для него киногероя – а вот фанатам он нравится

Не Ланда и не члены банды Дедли Вайперс: Тарантино раскрыл самого неприятного для него киногероя – а вот фанатам он нравится

1 ноября 2025 20:33
«Бесславные ублюдки» (2009)

Режиссёр, обожающий своих злодеев, однажды создал персонажа, который вызвал у него отвращение.

Мы давно привыкли к обаятельным злодеям Квентина Тарантино. Ганс Ланда из «Бесславных ублюдков» (2009) или участники банды из «Убить Билла» (2003) – каждый из них прописан с такой любовью, что зрители иной раз ловят себя на мысли: «А ведь он чертовски харизматичен».

Но однажды всё пошло иначе. И случилось это с «Джанго освобождённым» (2012).

Киногерой, к которому режиссёр не смог проникнуться

Во время подкаста ReelBlend Тарантино рассказал, что существуют редкие исключения – персонажи, которых он не просто не любит, а буквально отвергает.

И таким исключением стал Кэлвин Кэнди, хозяин плантации Кэндиленд. Режиссёр признался: «Я действительно ненавидел этого персонажа». По его словам, Кэнди был «без тени симпатии», в отличие от большинства его злодеев.

Кэлвин Кэнди

Почему Кэнди казался автору «провальным»

Тарантино отметил, что обычно способен увидеть мотивы своих злодеев, понять их логику, иногда даже почувствовать слабость или одиночество, которое делает их живыми. Но Кэнди не давал ему ни единого крючка.

«Он был без нюансов, без амбивалентности», – объяснил режиссёр.

Именно поэтому ему казалось, что этот герой получился слабее остальных.

Как Ди Каприо изменил восприятие персонажа

И вот здесь начинается самое интересное. Леонардо Ди Каприо, сыгравший Кэнди, увидел в роли гораздо больше, чем предполагал сценарий.

Его игра придала персонажу глубину, которую Тарантино сам в нём не замечал. Режиссёр признался, что был удивлён: «Я думал, что этот персонаж не настолько хорош, как Лео считает». Однако именно актёр сделал его по-настоящему зловещим.

Кэнди стал самым неприятным злодеем в карьере Тарантино

В итоге именно Кэлвин Кэнди стал единственным героем, от которого Тарантино дистанцировался эмоционально. Иронично, что зрители, наоборот, отмечали его харизму и цитировали сцены из фильма, а образ быстро стал одним из самых узнаваемых в карьере Ди Каприо.

Также прочитайте: Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить

Фото: Кадры из фильмов «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Читать дальше 2 ноября 2025
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Читать дальше 2 ноября 2025
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор «У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор Читать дальше 2 ноября 2025
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине Читать дальше 2 ноября 2025
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Читать дальше 2 ноября 2025
Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает Читать дальше 2 ноября 2025
3 хоррора для похудения, которые сожгут столько же калорий, как и тренировка: не верите? Так говорят ученые! 3 хоррора для похудения, которые сожгут столько же калорий, как и тренировка: не верите? Так говорят ученые! Читать дальше 2 ноября 2025
Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом Читать дальше 2 ноября 2025
У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше