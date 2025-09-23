Меню
Киноафиша Статьи «Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают

23 сентября 2025 21:31
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Не все оценили хит Владимира Меньшова.

Комедия «Любовь и голуби» уже почти 40 лет является эталоном народного кино. Вышедшая в 1985 году, она установила рекорд, который сегодня сложно представить: 44,5 миллиона зрителей за первые 15 месяцев.

Но статус «народного» — лишь половина истории. В 2021 году портал Superjob провел опрос, который подтвердил: россияне считают эту ленту Владимира Меньшова лучшим фильмом о любви. Он уверенно оставил позади гламурную «Красотку» и эпичный «Титаник».

Вот только этот универсальный успех понимают не все. Для части аудитории картина так и осталась загадкой, чья популярность кажется необъяснимой на фоне их личного, совершенно иного восприятия.

Сюжет фильма «Любовь и голуби»

В центре сюжета — история простой сибирской семьи, где любовь проверяется на прочность. Муж Василий — душа нараспашку, вся его радость в разведении голубей, что служит вечным камнем преткновения с властной, но хозяйственной женой Надей.

Роковым поворотом становится отпуск на юге, где Василий сталкивается с манерной городской Раисой. Она кажется ему воплощением другой, утонченной жизни.

Поменяв родной дом на городскую квартиру, Василий быстро понимает, что за комфортом и «культурой» скрывается фальшь. Его тянет назад, к искренности и простоте, которые он когда-то променял.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Критика фильма «Любовь и голуби»

После выхода «Любовь и голуби» сразила зрителей наповал, мгновенно став народной легендой. Просто потому, что люди узнавали в героях самих себя — их быт, ссоры и чувства.

Но не все современные пользователи Сети в восторге от ленты. Некоторые находят и немало поводов для критики.

«Фильм злой. Главная героиня — манипуляторша, кривляка, не любит своих детей. Всех своих детей. Герой — инфантильный. Любая женщина над ним командир», «Такой пошлый фильм, особенно бесят псевдоколохозники, ненатуральные, фальшивые и вызывающие раздражение! А уж жена то вообще, натуральное быдло», «"Любовь и голуби" — не кино, а пошлятина. Недалёкому главному герою можно только посочувствовать. А сцена, когда Надежда истерит и буквально воет, вызывает острую потребность вызвать психиатра», — пишут в Сети.

Надо сказать, что такое же мнение было у некоторых членов принимающей комиссии, которые не хотели пускать фильм в прокат. Путь релиза к широкому экрану был непрост.

Картину критиковали еще до ее выхода. Члены комиссии были в ужасе: они требовали сократить хронометраж, убрать «неприличные» сцены с выпивкой и танцами и в итоге назвали ленту безвкусной.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы.

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Светлана Левкина
