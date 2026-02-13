Меню
Киноафиша Статьи Не каверы, а оригинал: в «Король и Шут. Навсегда» прозвучат подлинные записи Горшка — панк-сказка зазвучит по-настоящему

13 февраля 2026 16:00
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Премьера уже совсем скоро.

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» назначена на 19 февраля 2026 года, и это один из самых ожидаемых музыкальных проектов года. Полнометражное продолжение сериала впервые анонсировали 23 мая 2024-го, тогда релиз планировали на 2025-й, но график сдвинули. Сейчас у проекта более 129 тысяч ожидающих на «Кинопоиске», а интерес подогревает главный вопрос: прозвучит ли в фильме настоящий голос Михаила Горшенева.

Создатели подтверждают: в картине используются оригинальные студийные записи Горшка. Речь идет о сохраненных вокальных дорожках группы «Король и Шут», которые интегрированы в музыкальные номера и ключевые сцены.

За музыкальную часть отвечает Алексей Горшенев — младший брат Михаила и лидер «Кукрыниксов». Он работал с архивным материалом, подготавливал сведение и новые аранжировки, чтобы голос звучал органично внутри фэнтезийного сюжета.

История разворачивается в сказочном мире песен группы. Горшок в исполнении Константина Плотникова существует как персонаж этой вселенной, а Андрей Князев (Влад Коноплев) втянут в борьбу с Некромантом, которого играет Илья Гришин.

В фильме заявлено более десяти композиций «Короля и Шута», включая «Мертвого анархиста» и «Проклятый старый дом».

Съемки стартовали в октябре 2024 года. Натуру снимали в Мурманской области на полуострове Рыбачий — это первая картина, работавшая там в таком масштабе. Павильоны строили в Санкт-Петербурге, часть декораций вдохновлена лондонским театром «Глобус». Акцент сделан на гриме и аниматрониках, а не на CGI.

Проект выглядит как попытка сохранить не только образы, но и живое звучание группы. Для поклонников это не просто кино, а редкий шанс снова услышать Горшка в новом контексте.

Фото: Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
