Меню
Русский English
Отмена
Не карие и не зеленые: этот исконно русский цвет глаз только у избранных — взгляните в зеркало и проверьте, есть ли он у вас

14 апреля 2026 18:37
Кадр из фильма «Морозко»

То, что когда-то считалось нормой, со временем становится редкостью.

Сегодня сложно удивить разнообразием внешности, но некоторые детали постепенно уходят в прошлое. Один из таких примеров — серый цвет глаз, который когда-то считался типичным для славян.

Сейчас этот оттенок встречается всё реже, и причина кроется не в моде, а в истории.

Каким был «русский» цвет глаз

Старые летописи и описания внешности часто сходятся в одном: у славян преобладали светлые волосы и серые глаза. Такой образ встречается в исторических текстах и художественных источниках, где внешность описывалась довольно точно. Серый оттенок считался обычным, а не редким.

Современные исследования показывают другую картину. Голубые и карие глаза сегодня встречаются чаще всего, а все остальные оттенки занимают около 10–15%. Серый цвет постепенно оказался в меньшинстве.

Почему оттенок стал редким

Изменения происходили не за одно поколение, а на протяжении веков. Исторические события, переселения народов и смешение генов постепенно изменили внешний облик населения. Карий цвет распространился быстрее других, поскольку генетически он доминирует.

Свою роль сыграли и крупные войны, и миграции, которые привели к смешению разных групп населения, поэтому привычный для древних славян серый оттенок стал встречаться заметно реже. К середине XX века его носителей было уже значительно меньше.

Что это значит сегодня

Редкость серых глаз не делает их «особенными» в мистическом смысле, но придаёт им определённую уникальность. Такой оттенок часто воспринимается как необычный, особенно на фоне более распространённых цветов. Люди с серыми глазами нередко получают больше внимания именно из-за редкости внешней детали.

История внешности показывает, как сильно меняется человек вместе с эпохой. То, что когда-то считалось нормой, со временем становится редкостью. И, возможно, через несколько десятилетий привычные сегодня оттенки тоже окажутся в меньшинстве.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше