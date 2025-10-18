Меню
«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб

18 октября 2025 17:38
«Васька»

После десяти серий стало ясно: «Васька» — не просто ещё один полицейский процедурал, а проект, который заставил зрителей обсуждать каждый эпизод.

Прошла первая неделя показа сериала НТВ «Васька», и уже можно говорить о первых результатах.

Позади десять серий, впереди — двадцать, и зрители активно делятся впечатлениями. Средняя оценка на «Кинопоиске» — 7,5, что для классического теледетектива — хороший старт.

Первые впечатления: динамика и новые лица

Автор дзен-канала «Мир современного кино», подводя итоги недели, отметил, что «премьера удалась».

Главное отличие «Васьки» — в темпе: расследования развиваются быстрее, чем в привычных для НТВ «Первом отделе» и «Невском».

Каждая серия — отдельное дело, новая история, новые персонажи. Зрители отмечают, что проект выигрывает именно за счёт ритма и обилия незнакомых актёров.

«Раннее они играли второстепенные роли, а теперь вышли на первый план. Незамыленные так сказать», — пишет пользователь Сергей Валучев.

Татьяна Фролова добавляет: «Мало жестоких сцен, есть юмор и живые диалоги — всё смотрится правдоподобно».

Петербург — не декорация

В отличие от привычных «визитных карточек» вроде Исаакия или цирка на Фонтанке, «Васька» показывает город по-новому: с набережными, новостройками и реальной атмосферой Васильевского острова.

Комментарий зрительницы Ольги это подтверждает:

«Безумно нравятся новые виды города. И я считаю плюсом, что сериал не похож на “Невский” и на “Первый отдел”».

Конфликт, который цепляет

На экране разворачивается противостояние двух полковников — Василия Емельянова и Александра Емелина.

Первый — «варяг» из Пскова, второй — амбициозный офицер, потерявший шанс возглавить отдел. Их конфликт растёт с каждой серией, превращаясь в главное напряжение проекта.

Пользователь Zuhra Minmuhametoova замечает:

«Полковники начинают понимать друг друга, Емельянов уже не сторонний наблюдатель. Плюс сериалу — всегда можно поставить на паузу».

Что говорят итоги недели

Часть зрителей уже втянулась, другие пока не в восторге.

«Смотрю без энтузиазма, но всё же смотрю. Нет героев, к которым проникаешься, но Питер прекрасен», — пишет Галина Лёвочкина.

А Андрей Хорушкин подытоживает с иронией: «Сначала было 2 из 10, потом 4, теперь уже 6 — будем надеяться на 8».

«Васька» стартовал не громко, но стабильно. И если динамика сохранится, у сериала есть шанс стать новой визитной карточкой НТВ — без штампов, но с живыми людьми и узнаваемыми историями.

Также прочитайте: Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях

Фото: Кадр из сериала «Васька»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
