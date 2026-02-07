«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: этот сериал НТВ 2025 года вызвал жаркие споры в Сети, но зрители все равно смотрят его взахлёб

Сериал НТВ «Васька» многие зрители открыли для себя уже после старта, и немало тех, кто прошел мимо. А зря. Проект все чаще называют удачной заменой «Невскому» и «Первому отделу», когда хочется похожей атмосферы, но без самоповторов.

Средняя оценка на «Кинопоиске» 8,0, и для классического теледетектива это сильный показатель.

Динамика и новые лица

Формат понятный — одна серия, одно дело. Истории не растягиваются на десять эпизодов, поэтому ритм ощутимо бодрее привычных криминальных драм НТВ.

Ставка сделана на актеров без «замыленных» образов. «Раннее они играли второстепенные роли, а теперь вышли на первый план. Незамыленные так сказать», — пишет Сергей Валучев. Зрители отмечают и тон: меньше показной жесткости, больше живых диалогов и иронии.

Петербург и конфликт

Город здесь не открытка, а среда. В кадре набережные, дворы, новые кварталы Васильевского острова.Автор дзен-канала «Мир современного кино» отметил, что «премьера удалась». Пропускать такое точно не стоит.

«Безумно нравятся новые виды города. И я считаю плюсом, что сериал не как “Невский” и “Первый отдел”», — делится Ольга.

Отдельная линия — противостояние полковников Василия Емельянова и Александра Емелина. Служебный конфликт постепенно превращается в личный и держит напряжение между делами. «Полковники начинают понимать друг друга, Емельянов уже не сторонний наблюдатель», — замечает Zuhra Minmuhametoova.

«Васька» — рабочий вариант для тех, кто любит суровые расследования, но устал от одних и тех же схем. Не громкий хит, а крепкий жанровый детектив, который стоит дать себе шанс.