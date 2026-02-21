Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи

В России многие поклонники запомнили Джансу Дере по роли персидской шпионки Фирузе в культовом сериале «Великолепный век». Однако в России с ней показывали также сериал «Моя мама». Это очень трогательная история, которая затронула сердца многих. Однако вы могли пропустить этот сериал.

О чем сериал

Это драматичная история о бескорыстной любви и спасении ребенка. Педагог Зейнеп обнаруживает, что ее маленькая ученица Мелек подвергается жестокому обращению со стороны матери и отчима. Она решается увести девочку, чтобы стать для нее настоящей матерью, при этом скрываясь от правоохранительных органов и биологической семьи. При этом в жизни Зейнап есть и собственная трагедия.

Роль Джансу Дере

Джансу Дере в сериале убедительно сыграла Зейнеп Гюнеш — строгую учительницу, которая решает спасти маленькую ученицу от жестокого обращения. Ее героиня выделяется принципиальностью и готовностью на смелый поступок ради чужой жизни. Актриса показала сильную эмоциональную игру и материнскую нежность, хотя между героиней и ребенком нет кровного родства.

Зейнеп готова пожертвовать карьерой и свободой ради безопасности маленькой Мелек, которую искренне полюбила. Именно ради этой любви она крадет ребенка, надеясь обеспечить ему безопасное будущее.