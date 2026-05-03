Не «Игра престолов» и не «Ведьмак»: 5 крутых фэнтези-сериалов по книгам, которые зря пропустили миллионы фанатов

3 мая 2026 10:00
Кадр из сериала «Темные начала», «Тень и кость», «Стража»

Некоторые считают, что порой фильмы даже превзошли оригинал.

Малоизвестные фэнтези-сериалы по книгам часто оказываются куда интереснее громких хитов. Пока все обсуждают «Игру престолов» и «Ведьмака», на стримингах спокойно живут экранизации, которые по глубине и атмосфере им не уступают. И у всех них есть важная деталь — за ними стоят сильные книжные циклы.

«Темные начала»

Сериал снят по культовой трилогии Филипа Пулмана и получился гораздо точнее книги, чем старый фильм «Золотой компас». Мир, где у каждого человека есть деймон — отражение его души, выглядит необычно и мрачно.

История девочки Лиры быстро превращается в опасную игру против целой системы. Это не просто фэнтези, а большой разговор о власти, вере и свободе.

«Легенда об Искателе»

Экранизация цикла Терри Гудкайнда «Меч истины» — классическое героическое фэнтези нулевых. Молодой Ричард узнает, что именно ему предстоит остановить могущественного темного мага. Здесь есть магия, романтика и честный пафос без иронии. Сейчас такого почти не снимают.

«Тень и кость»

Netflix рискнул снять фэнтези в сеттинге, похожем на Российскую империю. Страна Равка, магический разлом и девушка с силой, способной изменить судьбу мира, сделали сериал заметно отличающимся от стандартных сказок. За внешней сказочностью скрывается довольно жесткая история о власти и страхе.

Кадр из сериала «Тень и кость»

«Волшебники»

Цикл Льва Гроссмана превратился в одно из самых взрослых фэнтези на телевидении. Магия здесь не спасает, а усложняет жизнь, а герои сталкиваются с депрессией, зависимостями и предательством. Это «Гарри Поттер», если бы он вырос и потерял иллюзии.

«Стража»

Необычная экранизация Пратчетта про город Анк-Морпорк, где убийства можно совершать по лицензии. Сериал спорный, но мир и персонажи цепляют. Юмор и абсурд здесь скрывают очень точные наблюдения о том, как работает общество.

Эти сериалы редко обсуждают, но именно в них сегодня живет настоящее телевизионное фэнтези.

Ранее мы писали: «Гарри Поттер» даже рядом не стоял бы: 6 российских фэнтези, которые заслуживают эпичных экранизаций.

Фото: Кадр из сериала «Темные начала», «Легенда об Искателе», «Тень и кость», «Волшебники», «Стража»
Екатерина Адамова
