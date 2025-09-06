Не Хюррем и не Махидевран: нейросеть выбрала самую красивую наложницу султана Сулеймана

Кто из наложниц султана Сулеймана был самой красивой? Зрители «Великолепного века» спорят об этом уже больше десяти лет, но теперь за них решила нейросеть. Алгоритм проанализировал популярность героинь, внимание к актрисам и исторические источники — и результат удивил всех.

Не Хюррем

Кажется, что победительницей должна быть Хюррем. Она — сердце и двигатель сюжета, сыгранная блестящей Мерьем Узерли. Но нейросеть учла не только харизму и власть, а и классические каноны красоты XVI века. По этим меркам Хюррем уступила другим героиням.

Не Махидевран

Второй фавориткой зрителей считалась Махидевран, первая любовь султана. Она действительно поражала утончёнными чертами и благородной осанкой, но нейросеть снова отдала ей лишь третью строчку рейтинга.

Победила Фирузе

Первое место досталось Фирузе — наложнице, появившейся в третьем сезоне. Именно она соответствовала восточному идеалу красоты XVI века: тонкие черты лица, миндалевидные глаза, хрупкая фигура и мягкая пластика.

В сериале её образ воплотила актриса Джансу Дере, и зрители до сих пор вспоминают её как «загадочную красавицу гарема».

Алгоритм учитывал не только визуальные параметры, но и реакцию аудитории. Фирузе меньше всего ругали, её образ казался «безупречным» даже среди фанатов Хюррем.

Интересно, что в исторических хрониках Сулейман был очарован наложницей с внешностью, очень похожей на Фирузе. Так что выбор нейросети неожиданно совпал с реальностью.

А вы согласны с этим рейтингом? Или всё-таки сердце султана принадлежало Хюррем навсегда?

