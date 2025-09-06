Меню
Не Хюррем и не Махидевран: нейросеть выбрала самую красивую наложницу султана Сулеймана

Не Хюррем и не Махидевран: нейросеть выбрала самую красивую наложницу султана Сулеймана

6 сентября 2025 18:08
Кадры из сериала «Великолепный век»

Победительница появилась лишь в 3 сезоне.

Кто из наложниц султана Сулеймана был самой красивой? Зрители «Великолепного века» спорят об этом уже больше десяти лет, но теперь за них решила нейросеть. Алгоритм проанализировал популярность героинь, внимание к актрисам и исторические источники — и результат удивил всех.

Не Хюррем

Кажется, что победительницей должна быть Хюррем. Она — сердце и двигатель сюжета, сыгранная блестящей Мерьем Узерли. Но нейросеть учла не только харизму и власть, а и классические каноны красоты XVI века. По этим меркам Хюррем уступила другим героиням.

Не Махидевран

Второй фавориткой зрителей считалась Махидевран, первая любовь султана. Она действительно поражала утончёнными чертами и благородной осанкой, но нейросеть снова отдала ей лишь третью строчку рейтинга.

Победила Фирузе

Первое место досталось Фирузе — наложнице, появившейся в третьем сезоне. Именно она соответствовала восточному идеалу красоты XVI века: тонкие черты лица, миндалевидные глаза, хрупкая фигура и мягкая пластика.

В сериале её образ воплотила актриса Джансу Дере, и зрители до сих пор вспоминают её как «загадочную красавицу гарема».

Кадры из сериала «Великолепный век»

Алгоритм учитывал не только визуальные параметры, но и реакцию аудитории. Фирузе меньше всего ругали, её образ казался «безупречным» даже среди фанатов Хюррем.

Интересно, что в исторических хрониках Сулейман был очарован наложницей с внешностью, очень похожей на Фирузе. Так что выбор нейросети неожиданно совпал с реальностью.

А вы согласны с этим рейтингом? Или всё-таки сердце султана принадлежало Хюррем навсегда?

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Великолепный век» скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
