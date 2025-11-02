Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой

Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой

2 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Песочный человек»

Эти проекты обладают похожей эстетикой.

Когда Netflix адаптировал культовый комикс Нила Геймана «Песочный человек», перед создателями стояла почти невыполнимая задача — перенести на экран философскую сложность и эстетику оригинала. Результат превзошёл ожидания: сериал стал не просто фэнтези-драмой, а размышлением о жизни и смерти.

В центре сюжета — Морфей, владыка мира снов, также известный как Сон. После десятилетий плена он возвращается в свои владения, чтобы обнаружить царство в руинах.

Его магические артефакты утрачены, а кошмары вырвались на свободу. Путь восстановления власти приводит Морфея в самые разные уголки вселенной — от ада до гостиных обычных людей.

Сериал был закрыт после двух сезонов, финал зрители увидели этим летом. А мы нашли еще три проекта, похожих по духу и эстетике на «Песочного человека».

«Американские боги»

Это ещё одна адаптация произведения Нила Геймана, где мифология сталкивается с современностью. Как и в «Песочном человеке», здесь боги и архетипы существуют среди людей, борясь за веру и влияние.

Оба проекта исследуют силу историй и кризисы сверхъестественных существ.

Кадр из сериала «Американские боги»

«Локи»

Сериал Marvel неожиданно стал философским размышлением о времени и свободе воли. Как и Морфей, Локи — персонаж, вынужденный переосмыслить свою роль в мироздании.

Оба сериала затрагивают тему «исправления ошибок» и показывают, как могущественные существа сталкиваются с человеческой хрупкостью.

Кадр из сериала «Локи»

«Благие знамения»

Ещё один проект по сценарию Геймана (написанный им в соавторстве с Терри Пратчеттом). Как и «Песочный человек», «Благие знамения» сочетают чёрный юмор с глубокими темами: противоборство добра и зла, поиск собственного пути.

Ангел и демон — сверхъестественные существа, которые через общение с людьми открывают для себя неожиданные грани морали.

Кадр из сериала «Благие знамения»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что второй сезон «Песочного человека» удивил всех.

Фото: Кадры из сериалов «Песочный человек», «Американские боги», «Локи», «Благие знамения»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков Читать дальше 1 ноября 2025
Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта Читать дальше 30 октября 2025
Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами Читать дальше 3 ноября 2025
Легкая жертва и опытные грабители — что может пойти не так? Эти три кровавых хоррора с неожиданным финалом доказывают, что все Легкая жертва и опытные грабители — что может пойти не так? Эти три кровавых хоррора с неожиданным финалом доказывают, что все Читать дальше 2 ноября 2025
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела» Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела» Читать дальше 1 ноября 2025
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Читать дальше 3 ноября 2025
Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу Читать дальше 3 ноября 2025
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Читать дальше 3 ноября 2025
91% и 93% на RT: фильм про сестру Холмса со звездой «Ведьмака» (и Одиннадцать!) собрал 200 млн просмотров, став одной из лучших находок Netflix 91% и 93% на RT: фильм про сестру Холмса со звездой «Ведьмака» (и Одиннадцать!) собрал 200 млн просмотров, став одной из лучших находок Netflix Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше