Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой

Когда Netflix адаптировал культовый комикс Нила Геймана «Песочный человек», перед создателями стояла почти невыполнимая задача — перенести на экран философскую сложность и эстетику оригинала. Результат превзошёл ожидания: сериал стал не просто фэнтези-драмой, а размышлением о жизни и смерти.

В центре сюжета — Морфей, владыка мира снов, также известный как Сон. После десятилетий плена он возвращается в свои владения, чтобы обнаружить царство в руинах.

Его магические артефакты утрачены, а кошмары вырвались на свободу. Путь восстановления власти приводит Морфея в самые разные уголки вселенной — от ада до гостиных обычных людей.

Сериал был закрыт после двух сезонов, финал зрители увидели этим летом. А мы нашли еще три проекта, похожих по духу и эстетике на «Песочного человека».

«Американские боги»

Это ещё одна адаптация произведения Нила Геймана, где мифология сталкивается с современностью. Как и в «Песочном человеке», здесь боги и архетипы существуют среди людей, борясь за веру и влияние.

Оба проекта исследуют силу историй и кризисы сверхъестественных существ.

«Локи»

Сериал Marvel неожиданно стал философским размышлением о времени и свободе воли. Как и Морфей, Локи — персонаж, вынужденный переосмыслить свою роль в мироздании.

Оба сериала затрагивают тему «исправления ошибок» и показывают, как могущественные существа сталкиваются с человеческой хрупкостью.

«Благие знамения»

Ещё один проект по сценарию Геймана (написанный им в соавторстве с Терри Пратчеттом). Как и «Песочный человек», «Благие знамения» сочетают чёрный юмор с глубокими темами: противоборство добра и зла, поиск собственного пути.

Ангел и демон — сверхъестественные существа, которые через общение с людьми открывают для себя неожиданные грани морали.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что второй сезон «Песочного человека» удивил всех.