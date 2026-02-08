Меню
«Не хватает только гуманоидов с Марса»: 2 сезон «Ландышей» нарвался на критику — и все из-за сюжета

8 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Ландыши»

Зрители невольно сравнивают его с первым сезоном.

Второй сезон сериала «Ландыши. Вторая весна» стартовал с неплохими ожиданиями, однако реакция части аудитории оказалась довольно жесткой. Многие зрители признаются: атмосфера и искренность первого сезона будто растворились, уступив место странным сюжетным поворотам.

Фантазия без границ

Особенно бурные обсуждения вызвала шестая серия. Зрители жалуются на перегруженный сюжет — драки, погони, музыкальные номера и неожиданные повороты складываются в ощущение хаоса.

«Фантазию сценаристов уже было не остановить… Я очень надеюсь, что почти всё происходящее окажется чьим-то сонным бредом», — пишет один из комментаторов.

А другой комментарий и вовсе стал вирусным среди обсуждений:

«Сценаристов очень сильно понесло! Не хватает только гуманоидов с Марса, которые тоже хотят украсть Леху и Катю».

Растерянность вместо эмоций

Некоторые зрители признаются, что после просмотра остаётся не напряжение, а недоумение. Другие отмечают, что сюжет будто топчется на месте: герои снова ищут друг друга, отношения не развиваются, а конфликты кажутся надуманными.

Когда ожидания играют против сериала

Пожалуй, главная проблема второго сезона — сравнение с первым. Там зрители увидели романтику, сильных персонажей и ощущение опоры. Сейчас же многие говорят о «полном провале», хотя отдельные сцены и музыкальные моменты всё же находят отклик.

Иногда продолжение рискует разрушить магию оригинала — и обсуждение «Ландышей» показывает, насколько тонкой бывает эта грань.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
