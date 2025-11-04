Не хуже западных аналогов: три свежих российских сериала, которые порадовали уровнем — и набрали достойные рейтинги

Истории о выборе, семье и глобальных решениях — с сильными героями.

Если вы пропустили свежие российские премьеры, сейчас самое время наверстать. В подборку вошли «Дорогой Вилли», «День семьи» и «Санкционер» — три сериала, которые собрали хорошие оценки зрителей.

«Дорогой Вилли» (2025)

Действие разворачивается в 1960-е, когда СССР узнаёт о планах США разместить ядерные ракеты в ФРГ. Чтобы предотвратить новую катастрофу, Брежнев планирует тайный договор с Вилли Брандтом.

Выйти на канцлера поручено бывшему сотруднику КГБ Вячеславу Варданову — профессионалу, который погряз в долгах и нуждается в новом шансе.

Его поездка в Германию превращается в сложную операцию, где дипломатия граничит с личными рисками. Сериал получил рейтинг 7,9 на КиноПоиске и стал одной из самых обсуждаемых политических новинок сезона.

«День семьи» (2025)

Комедийная история о большой российской семье, в которой всё меняется за один вечер. Родители — Владимир и Марина — готовились наконец пожить для себя, но внезапно узнают, что снова станут мамой и папой.

Их взрослая дочь Ира переживает трудный период, открывает бизнес и уверяет всех, что справляется. Сын Коля тоже преподносит сюрприз — женится на домработнице Аиде. Жизнь семьи оказывается насыщеннее, чем у многих героев драм.

Рейтинг 7,7 на КиноПоиске подтверждает: зрителям понравилось сочетание доброты, актуальности и узнаваемых ситуаций.

«Санкционер» (2025)

История успешного предпринимателя Василия Баранова, который возвращается в родной Семиболотск после того, как его счета попадают под санкции.

Герой, недавно вошедший в сотню богатейших людей Европы, внезапно остаётся ни с чем и вынужден начинать заново — без денег и поддержки.

Он пытается вернуть уважение отца, доказать бывшей невесте, что не сломался, и разобраться с новым фактом биографии: в городе живёт взрослая дочь, о которой он не знал. Комедия с ироничным взглядом на успех и провалы получила рейтинг 7,5 на КиноПоиске.

По материалам дзен-канала Kinocentr

Также прочитайте: Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя