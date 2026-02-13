Меню
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий

13 февраля 2026 07:29
Кадры из сериалов «Белые пески», «Нордланд '99»

Короткие, поэтому смотрятся даже за одну ночь.

Стриминги давно доказали, что сильные детективы снимают не только в России, Британии и Скандинавии. Часть достойных проектов проходит тихо — без громкой рекламы и обсуждений.

На этом фоне особенно любопытны два датских сериала последних лет, которые зрители почти не заметили, хотя оба аккуратно работают с напряжением и человеческими драмами. И да. Они ничуть не хуже «Первого отдела». Тоже убийства, расследования и загадки.

«Белые пески» (2021, 8 серий)

Строится на классическом приёме чужака в закрытом сообществе. Полицейская Хелен приезжает в прибрежный городок под видом туристки и изображает пару с немецким коллегой.

Их задача — вернуться к делу об убийстве годичной давности. Местные относятся к приезжим настороженно, а любая попытка задавать вопросы быстро становится заметной.

Сериал держится не на экшене, а на среде: рыбацкий город, ветер, пустые улицы. В кадре — Бодиль Ёргенсон и Еспер Асхольт, хорошо знакомые датскому зрителю. На IMDb проект держится около 6,5–7 баллов, и это честный показатель крепкого телевизионного детектива без трюков.

«Белые пески»

«Нордланд '99» (2022, 8 серий)

Сериал переносит действие в 1999 год. Провинциальный город, вечеринки, скука и ощущение, что ничего не происходит. Пока после одной ночи не исчезает подросток. Друзья начинают собственные поиски, а взрослые долго не воспринимают ситуацию всерьёз.

Сериал точно ловит атмосферу рубежа тысячелетий: кассеты, старые авто, медленная полицейская работа. Исчезновение становится поводом говорить о равнодушии и страхе заметить проблему рядом. Режиссёр Каспер Мюллер Раск делает ставку на реализм, и за счёт этого история цепляет сильнее, чем многие более громкие проекты, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

«Нордланд '99»

Оба сериала не пытаются удивлять масштабом. Их сила — в деталях и ощущении правды. Именно такие тихие проекты часто запоминаются дольше шумных премьер.

Фото: Кадры из сериалов «Белые пески», «Нордланд '99»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
