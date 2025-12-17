Не хиты НТВ, но тоже достойны внимания зрителей: 3 российских детективных сериала 2025 года на платформе «Смотрим»

Пока все обсуждают громкие премьеры и сериалы с большими бюджетами, на платформе «Смотрим» тихо и без лишнего шума вышла целая россыпь детективов, которые легко проскочить мимо — а зря. Здесь нет глянцевого лоска и столичных небоскрёбов, зато есть провинция, тайны прошлого, сложные героини и расследования, где важнее не эффектный финал, а цена правды.

Разбираемся, какие российские детективные сериалы 2025 года на «Смотрим» действительно заслуживают внимания.

«Здесь все свои»

Дальний Восток, тайга, болота и маленький посёлок, где каждый знает каждого — идеальная почва для истории, в которой правду стараются похоронить быстрее, чем тело. Молодой следователь Евгения Ракитина приезжает расследовать пожар на лесопилке и гибель мужчины, которую местные власти готовы списать на несчастный случай.

Но чем глубже она копает, тем яснее становится: в Черновке «свои» связаны не только родственными узами, но и общими тайнами. Медленный, вязкий детектив про прошлое, от которого не убежишь.

«Маня и Груня»

Московский майор СК Марина Пичугина добровольно уезжает в провинцию — не по наказанию, а по зову личной истории. В Савельевске она надеется найти следы отца, которого считала погибшим. В напарники ей достаётся овчарка Груня — упрямая, крупная и неожиданно харизматичная.

Это не просто «детектив с собакой», а история про доверие, одиночество и попытку собрать себя заново. Формат сериала «Маня и Груня» кажется лёгким, но под ним — вполне взрослая драма.

«Однажды в Залесье»

В маленьком городке, где преступления — редкость, убийство становится настоящим землетрясением. Майор полиции Василиса Журавлёва привыкла работать с мелкими правонарушителями и жить в иллюзии спокойствия.

Но расследование неожиданно задевает её близких и ставит перед мучительным выбором: правда или семейный мир. Это один из тех сериалов, где детективная линия постепенно уступает место моральной дилемме — и именно этим цепляет.

Платформа «Смотрим» в 2025 году явно делает ставку не на шумные хиты, а на атмосферные, «земные» детективы. Это сериалы, которые не кричат о себе, но долго не отпускают после просмотра — именно такие проекты чаще всего и оказываются самыми цепляющими.

