Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане»

Фильм «Бриллиантовая рука» давно стал культурным кодом для нескольких поколений. Лента не просто смешит — она показывает бытовые ситуации, узнаваемые и сегодня: от семейных отношений до столкновения с бюрократией.

Кроме того, Леонид Гайдай включил в сюжет большое количество отсылок и пасхалок. И некоторые из них делают Семена Горбунков кем-то вроде Бонда.

Отсылка к фильму «Из России с любовью»

Леонид Гайдай умело использовал находки зарубежного кино, которое явно смотрел. В «Бриллиантовой руке» прослеживаются и отсылки к бондиане — например, к фильму «Из России с любовью».

Как и создатели ленты о Джеймсе Бонде, Гайдай скрывает личность главаря преступников до финала. Зрители видят лишь его руку с массивным перстнем — точь-в-точь как у заклятого врага 007 Эрнста Блофельда. Этот приём, появившийся в бондиане за шесть лет до советской комедии, Гайдай превратил в пародийную деталь.

Отсылка к фильму «Живешь только дважды»

Знаменитая сцена с вертолётом, уносящим автомобиль вместе с героями, тоже имеет свой прототип. За два года до «Бриллиантовой руки» в фильме о Джеймсе Бонде «Живёшь только дважды» произошла почти идентичная ситуация.

В бондиане вертолёт также уносит машину с отрицательными персонажами. Гайдай переработал этот эффектный трюк, сделав одной из самых запоминающихся сцен своей комедии.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле.